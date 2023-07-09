Відповідну інформацію оприлюднило джерело в Північноатлантичному альянсі. Мовляв, Німеччина побоюється війни з Росією.

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Що відомо про побоювання Берліна

Німеччина збирається наполягати на відстрочці вступу України до НАТО. Зокрема, через побоювання, що цей крок може привести Альянс до війни з Росією.

Берлін стримано ставиться до перспективи негайного членства. Йому потрібен процес і час, щоб розробити гарантії, щоб фактично заблокувати членство,

– зазначило джерело видання.

За їхніми даними, Німеччина використає щорічний саміт НАТО у Вільнюсі 11 – 12 липня, щоб закликати інших зосередитися на гарантіях безпеки, а не на пропозиціях щодо членства України.

Вступ України в НАТО: коротко