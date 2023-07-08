Про це заявив американський президент Джо Байден. За його словами, США готові взяти на себе десятирічне зобов'язання гарантувати безпеку Україні. У рамках цих гарантій передбачена військова та фінансова допомога, а також можливість спільного виробництва.
До теми Майбутнє України у НАТО: чи обговорять доленосне рішення на саміті у Вільнюсі
Ізраїльська модель
Такі гарантії безпеки – це 10-річне зобов'язання, які беруть на себе США. Вони передбачають надання пакетів військової та фінансової допомоги, а також можливість спільного виробництва.
Поки триватиме процес вступу України в НАТО, а цей процес не є швидким, США готові гарантувати Україні безпеку за зразком Ізраїлю – якщо буде припинення вогню та мирна угода у війні з Росією,
– йдеться у статті.
Проте Україна продовжує прагнути отримати сигнал підтримки своєї членства в НАТО і сподівається отримати його на майбутньому саміті Альянсу, який відбудеться у Вільнюсі 11 – 12 липня.
На що може сподіватись Україна
- Wall Street Journal пише, що на саміті Північноатлантичного альянсу у Вільнюсі в липні цього року про вступ України до НАТО не йтиметься, зате буде оголошено про створення Ради НАТО – Україна.
- Крім того, США планують запропонувати Україні модель гарантій безпеки на прикладі того, який у них діє з Ізраїлем.