Об этом заявил американский президент Джо Байден. По его словам, США готовы взять на себя десятилетнее обязательство обеспечить безопасность Украины. В рамках этих гарантий предусмотрена военная и финансовая помощь, а также возможность совместного производства.
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Израильская модель
Такие гарантии безопасности – это 10-летнее обязательство, которое берут на себя США. Они предполагают предоставление пакетов военной и финансовой помощи, а также возможность совместного производства.
Пока будет продолжаться процесс вступления Украины в НАТО, а этот процесс не является быстрым, США готовы обеспечить Украине безопасность по образцу Израиля – если будет прекращение огня и мирное соглашение в войне с Россией,
– говорится в статье.
Однако Украина продолжает стремиться получить сигнал поддержки своего членства в НАТО и надеется получить его на предстоящем саммите Альянса, который состоится в Вильнюсе 11-12 июля.
На что может надеяться Украина
- Wall Street Journal пишет, что на саммите Североатлантического альянса в Вильнюсе в июле этого года о вступлении Украины в НАТО не пойдет речь, зато будет объявлено о создании Совета НАТО – Украина.
- Кроме того, США планируют предложить Украине модель гарантий безопасности на примере того, какой у них действует с Израилем.