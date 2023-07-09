Таку думку 24 Каналу озвучив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор Роман Світан. За його словами, Україні важливо потрапити у програму ядерного обміну, що можливо після вступу до НАТО.

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Що передбачає "ізраїльська модель"

Світан зазначив, що "ізраїльська модель" – це договір на 10 років, який передбачає фінансову, військову допомогу та спільне виробництво, до прикладу, винищувачів F-16. США зможуть передавати озброєння без додаткових дозволів Держдепу США.

Це ні в якому разі не повинно розглядатись як заміна вступу до НАТО, бо у такому випадку ми не отримаємо ядерного озброєння, не зможемо потрапити під програму так званого ядерного обміну. Саме це завдання вступу до НАТО,

– наголосив він.

Полковник запасу ЗСУ підкреслив, що для того, аби Україна змогла розмістити хоча б авіабомби В61-12, потрібно вступити до НАТО.

Світан про "ізраїльську модель": дивіться відео

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