Таку думку 24 Каналу озвучив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор Роман Світан. За його словами, Україні важливо потрапити у програму ядерного обміну, що можливо після вступу до НАТО.
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Що передбачає "ізраїльська модель"
Світан зазначив, що "ізраїльська модель" – це договір на 10 років, який передбачає фінансову, військову допомогу та спільне виробництво, до прикладу, винищувачів F-16. США зможуть передавати озброєння без додаткових дозволів Держдепу США.
Це ні в якому разі не повинно розглядатись як заміна вступу до НАТО, бо у такому випадку ми не отримаємо ядерного озброєння, не зможемо потрапити під програму так званого ядерного обміну. Саме це завдання вступу до НАТО,
– наголосив він.
Полковник запасу ЗСУ підкреслив, що для того, аби Україна змогла розмістити хоча б авіабомби В61-12, потрібно вступити до НАТО.
Світан про "ізраїльську модель": дивіться відео
Байден заявив про "ізраїльську модель" для України
- Президент США Джо Байден заявив, що Штати готові запропонувати Україні гарантії безпеки аналогічні тим, що надаються Ізраїлю, не зобов'язуючи Україну вступати до НАТО. У рамках цих гарантій на 10 років передбачена військова та фінансова допомога, а також можливість спільного виробництва.
- За словами Байдена, поки триватиме процес вступу України в НАТО, а цей процес не є швидким, США готові гарантувати Україні безпеку за зразком Ізраїлю, якщо буде припинення вогню та мирна угода у війні з Росією.
- Варто зауважити, що Україна продовжує прагнути отримати підтримку свого вступу до НАТО і сподівається отримати її на саміті Альянсу, який відбудеться у Вільнюсі 11 – 12 липня.