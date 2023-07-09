Такое мнение 24 Каналу озвучил военный эксперт, полковник запаса ВСУ, лётчик-инструктор Роман Свитан. По его словам, Украине важно попасть в программу ядерного обмена, что возможно после вступления в НАТО.
К теме Иначе "мы все окажемся в войне": Байден объяснил, каким видит путь Украины в НАТО
Что предполагает "израильская модель"
Свитан отметил, что "израильская модель" – это договор на 10 лет, предусматривающий финансовую, военную помощь и совместное производство, к примеру, истребителей F-16. США смогут передавать вооружение без дополнительных разрешений Госдепу США.
Это ни в коем случае не должно рассматриваться как замена вступления в НАТО, потому что в таком случае мы не получим ядерное вооружение, не сможем попасть под программу так называемого ядерного обмена. Именно это задача вступления в НАТО,
– подчеркнул он.
Полковник запаса ВСУ подчеркнул, что для того, чтобы Украина смогла разместить хотя бы авиабомбы В61-12, нужно вступить в НАТО.
Свитан об "израильской модели": смотрите видео
Байден заявил об "израильской модели" для Украины
- Президент США Джо Байден заявил, что Штаты готовы предложить Украине гарантии безопасности аналогичные тем, что предоставляются Израилю, не обязывая Украину вступать в НАТО. В рамках этих гарантий на 10 лет предусмотрена военная и финансовая помощь, а также возможность совместного производства.
- По словам Байдена, пока будет продолжаться процесс вступления Украины в НАТО, а этот процесс не является быстрым, США готовы обеспечить Украине безопасность по образцу Израиля, если будет прекращение огня и мирное соглашение в войне с Россией.
- Следует отметить, что Украина продолжает стремиться получить поддержку своего вступления в НАТО и надеется получить ее на саммите Альянса, который состоится в Вильнюсе 11-12 июля.