Перед саммитом НАТО Вильнюс превратился в неприступную крепость: какое вооружение развернули

НАТО превратил Вильнюс в крепость, защищенную современным вооружением. Это необходимо для защиты президента США Джозефа Байдена и других лидеров Североатлантического союза, которые встретятся в литовской столице на следующей неделе.

Вильнюс расположен всего в 32 километрах от обнесенной колючей проволокой литовской границы с российским союзником Беларусью. До самой страны-агрессора – 151 километр.

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Перед саммитом НАТО Вильнюс превратили в крепость

Шестнадцать государств-членов НАТО направили около 1000 военнослужащих для обеспечения безопасности саммита, который состоится 11 – 12 июля в Вильнюсе. Многие из них также предоставляют современные системы противовоздушной обороны, недостающие странам Балтии.

Было бы более чем безответственно покинуть наше небо незащищенным, когда приезжают Байден и лидеры 40 стран.

– отметил президент Литвы Гитанас Науседа.

Эстония и Латвия, когда-то находившиеся под властью Москвы, с 2004 года являются членами НАТО и Европейского союза. Страны тратят на оборону более 2% своей экономики, что является большей долей, чем у большинства других союзников по НАТО.

Однако для региона с общим населением около 6 миллионов человек этого недостаточно, чтобы содержать большие армии или инвестировать в собственные истребители или современные системы противовоздушной обороны. Поэтому:

Германия развернула 12 пусковых установок Patriot , которые используются для перехвата баллистических и крылатых ракет или военных самолетов

, которые используются для перехвата баллистических и крылатых ракет или военных самолетов Испания привезла систему противовоздушной обороны NASAMS .

. Франция отправляет самоходные гаубицы Caesar.

Франция, Финляндия и Дания базируют в Литве военные самолеты .

. Великобритания и Франция предоставляют средства борьбы с беспилотниками.

Польша и Германия отправили усиленные вертолетами силы специальных операций .

. Другие страны посылают оборудование для борьбы с любыми потенциальными химическими, биологическими, радиологическими и ядерными атаками.

По мнению Науседы, усилия НАТО по обеспечению воздушной безопасности во время саммита означают, что НАТО необходимо срочно создать постоянную систему противовоздушной обороны в странах Балтии.

"Мы думаем о том, что будет после завершения саммита и будем работать с союзниками над созданием ротационных сил для постоянной защиты воздушного пространства", – сказал он журналистам.

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Гражданские чувствуют себя в безопасности

Местные жители сел, расположенных вблизи белорусской границы, рассказали, что чувствуют себя в полной безопасности, несмотря на предложение Минска разместить на своей территории ЧВК "Вагнера" и российское ядерное оружие.

Вы думаете, что "Вагнер" или Беларусь могут напасть на Литву, являющуюся членом НАТО? У них не хватит духа. НАТО есть НАТО, и мы чувствуем себя в безопасности, потому что мы в НАТО. Почему мы должны бояться этих белорусов?

– отметил 67-летний Эдвард Рынкун из села Канюкай, что в 1 километре от Беларуси.

Мужчина добавил, что если бы Литва была сама, он чувствовал бы себя иначе.

"Если бы не членство в НАТО, здесь уже могло быть так же, как в Украине", – заявила 55-летняя Елена Тарасевич, соседка Рынкуна.

В Вильнюсском аэропорту заметили 8 пусковых установок "Патриот", стоявших с соплами, направленными в сторону российского Калининграда. Еще 2 были направлены в сторону Беларуси. Все пусковые установки были в рабочем состоянии с утра 7 июля.

"Вы знаете, где вы размещены географически, и вы достаточно хорошо знаете, откуда поступает угроза. Литва попросила нас о защите саммита, а также НАТО обратился в Германию с просьбой о помощи. Это наш ответ", – заметил подполковник Штеффен Либ, командующий развертыванием. "Патриотов".

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Пограничников стало значительно больше

Литва втрое увеличила количество пограничников на белорусской и российской границах на лето, добавив к ним офицеров из Латвии и Польши. Обе страны также направили полицию для патрулирования Вильнюса.

"Мы готовимся к разным провокациям", – заявил начальник пограничной службы Рустамас Любаевас.

Он добавил, что опасается волн мигрантов на границе, нарушений границы или появления там военной техники без объяснения причин.

Следует отметить, что в 2021 году тысячи мигрантов с Ближнего Востока пересекли белорусскую границу. По мнению Литвы и Европейского Союза, это организовал Минск, отрицающий все обвинения. С тех пор количество мигрантов уменьшилось.

Ситуация действительно очень напряжена из-за агрессии России против Украины. Поэтому (охрана границы – 24 Канал) уже была на очень, очень высоком уровне,

– заметил Любаевас.

В ходе саммита также возобновили пограничные проверки на границах Литвы с Польшей и Латвией.

Мэр Вильнюса предложил горожанам уехать в отпуск за пределы литовской столицы, если они хотят избежать сбоев, поскольку многие улицы ее центральной части будут перекрыты на время саммита.