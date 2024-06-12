Що Україна може очікувати від саміту НАТО у Вашингтоні: Столтенберг пояснив
Джерело:NATO News
Вже незабаром лідери країн НАТО під час саміту Альянсу у Вашингтоні обговорюватимуть надання допомоги нашій державі. Генсек Єнс Столтенберг пояснив, чого Україні варто очікувати від цієї зустрічі.
Нагадаємо, що зустріч лідерів країн-членів Північноатлантичного альянсу відбудеться вже протягом 9 – 11 липня 2024 року. Як зазначив Генсек НАТО ЄНС Столтенберг на пресконференції, однією з ключових тем стане координація постачання зброї.
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Що передбачатиме саміт НАТО для України
Я очікую, що союзники узгодять всеосяжний пакет заходів для України. Ця угода про те, що НАТО відіграватиме провідну роль у наданні та координації військової підтримки, допомоги у забезпеченні безпеки та навчання для України,
– заявив генеральний секретар Альянсу.
За його словами, таким чином союзники по НАТО матимуть можливість допомогти Україні створити "сили майбутнього" і забезпечити оперативну сумісність, що наблизить країну до членства у Північноатлантичному альянсі.
Водночас Єнс Столтенберг зауважив, що у такому разі роль Північноатлантичного альянсу полягатиме як у задоволенні потреб України для захисту від російської агресії, так і допомоги в євроатлантичній інтеграції.
Членство України в Альянсі
Водночас Генсек НАТО запевнив, що під час саміту країни-члени, які будуть на ній присутні, повинні домовитися про "сильне формулювання" щодо майбутнього вступу нашої держави до Північноатлантичного альянсу.
Не мені вдаватися в деталі точного формулювання, але я очікую, що це формулювання буде ще чіткішим у нашому зобов'язанні, що Україна стане членом Альянсу,
– сказав посадовець.
Він також наголосив, що очікує і важливих заяв союзників щодо постачання великої кількості озброєнь, снарядів для протиповітряної оборони та артилерії, аби Україна змогла давати гідну відсіч російським загарбникам та агресії.
Україна на шляху до НАТО: останні новини
- Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський нещодавно заявив, що спочатку Україні потрібно відбити російську навалу та "вижити". Лиш після того можна обговорювати перспективу вступу нашої країни до Північноатлантичного Альянсу.
- Раніше пані посол США при НАТО Джуліанна Сміт вже заявляла про те, що "у рішенні саміту будуть нові формування щодо України". Втім, за її словами, Києву не варто розраховувати на те, що там буде запрошення до Альянсу.
- На щорічному саміті НАТО, який має відбутися вже цього липня, Україні мають запропонувати пакет допомоги, який стане "мостом для їхнього членства у НАТО". Мовиться про те, що у пакеті буде робота над визначенням нових ресурсів для України.