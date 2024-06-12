Что Украина может ожидать от саммита НАТО в Вашингтоне: Столтенберг объяснил
Источник:NATO News
Уже вскоре лидеры стран НАТО во время саммита Альянса в Вашингтоне будут обсуждать оказание помощи нашему государству. Генсек Йенс Столтенберг объяснил, чего Украине стоит ожидать от этой встречи.
Напомним, что встреча лидеров стран-членов Североатлантического альянса состоится уже в течение 9 – 11 июля 2024 года. Как отметил Генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции, одной из ключевых тем станет координация поставок оружия.
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Что будет предусматривать саммит НАТО для Украины
Я ожидаю, что союзники согласуют всеобъемлющий пакет мер для Украины. Это соглашение о том, что НАТО будет играть ведущую роль в предоставлении и координации военной поддержки, помощи в обеспечении безопасности и обучения для Украины,
– заявил генеральный секретарь Альянса.
По его словам, таким образом союзники по НАТО смогут помочь Украине создать "силы будущего" и обеспечить оперативную совместимость, что приблизит страну к членству в Североатлантическом альянсе.
В то же время Йенс Столтенберг отметил, что в таком случае роль Североатлантического альянса будет заключаться как в удовлетворении потребностей Украины для защиты от российской агрессии, так и помощи в евроатлантической интеграции.
Членство Украины в Альянсе
В то же время Генсек НАТО заверил, что во время саммита страны-члены, которые будут на ней присутствовать, должны договориться о "сильной формулировке" относительно будущего вступления нашего государства в Североатлантический альянс.
Не мне вдаваться в детали точной формулировки, но я ожидаю, что эта формулировка будет еще более четкой в нашем обязательстве, что Украина станет членом Альянса,
– сказал чиновник.
Он также отметил, что ожидает и важных заявлений союзников по поставкам большого количества вооружений, снарядов для противовоздушной обороны и артиллерии, чтобы Украина смогла давать достойный отпор российским захватчикам и агрессии.
Украина на пути в НАТО: последние новости
- Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский недавно заявил, что сначала Украине нужно отбить российское нашествие и "выжить". Только после этого можно обсуждать перспективу вступления нашей страны в Североатлантический Альянс.
- Ранее госпожа посол США при НАТО Джулианна Смит уже заявляла о том, что "в решении саммита будут новые формирования по Украине". Впрочем, по ее словам, Киеву не стоит рассчитывать на то, что там будет приглашение в Альянс.
- На ежегодном саммите НАТО, который должен состояться уже в этом июле, Украине должны предложить пакет помощи, который станет "мостом для их членства в НАТО". Говорится о том, что в пакете будет работа над определением новых ресурсов для Украины.