Что Украина может ожидать от саммита НАТО в Вашингтоне: Столтенберг объяснил

Уже вскоре лидеры стран НАТО во время саммита Альянса в Вашингтоне будут обсуждать оказание помощи нашему государству. Генсек Йенс Столтенберг объяснил, чего Украине стоит ожидать от этой встречи.

Напомним, что встреча лидеров стран-членов Североатлантического альянса состоится уже в течение 9 – 11 июля 2024 года. Как отметил Генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции, одной из ключевых тем станет координация поставок оружия.

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Что будет предусматривать саммит НАТО для Украины

Я ожидаю, что союзники согласуют всеобъемлющий пакет мер для Украины. Это соглашение о том, что НАТО будет играть ведущую роль в предоставлении и координации военной поддержки, помощи в обеспечении безопасности и обучения для Украины,

– заявил генеральный секретарь Альянса.

По его словам, таким образом союзники по НАТО смогут помочь Украине создать "силы будущего" и обеспечить оперативную совместимость, что приблизит страну к членству в Североатлантическом альянсе.

В то же время Йенс Столтенберг отметил, что в таком случае роль Североатлантического альянса будет заключаться как в удовлетворении потребностей Украины для защиты от российской агрессии, так и помощи в евроатлантической интеграции.

Членство Украины в Альянсе

В то же время Генсек НАТО заверил, что во время саммита страны-члены, которые будут на ней присутствовать, должны договориться о "сильной формулировке" относительно будущего вступления нашего государства в Североатлантический альянс.

Не мне вдаваться в детали точной формулировки, но я ожидаю, что эта формулировка будет еще более четкой в нашем обязательстве, что Украина станет членом Альянса,

– сказал чиновник.

Он также отметил, что ожидает и важных заявлений союзников по поставкам большого количества вооружений, снарядов для противовоздушной обороны и артиллерии, чтобы Украина смогла давать достойный отпор российским захватчикам и агрессии.

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