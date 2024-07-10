Найбільша поразка Заходу, – політолог про нерішучість НАТО щодо України

У Вашингтоні стартував саміт НАТО. У проєкті спільного комюніке країн-членів шлях України до вступу в Альянс названо "незворотним".

Проте, як пояснив 24 Каналу політолог, партнер комунікаційної агенції Good Politics Максим Джигун, під час заходу це питання взагалі не порушуватимуть.

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Яку найбільшу поразку зробив Захід

"Питання вступу України в НАТО взагалі не буде темою перемовин у Вашингтоні. Це найбільша поразка не України, а Заходу, який уже вдруге втрачає шанс, аби наблизити Україну до закінчення російсько-української війни. До того ж не лише на умовах України, а й цивілізованого та консолідованого світу", – зазначив політолог.

Речі на кшталт "Україна має місце, трамплін, дельтаплан вступу в НАТО" точно не входять у наші стратегічні пріоритети. На думку Джигуна, і так зрозуміло, що після завершення війни країни-члени захочуть бачити Україну частиною своєї інституції. Оскільки наша держава є унікальним носієм досвіду, знань та навичок введення сучасних бойових дій, які не практикували щонайменше на європейському та північноамериканському континентах у ХХІ столітті.

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Тому Україна поїде з саміту без політичного сигналу щодо вступу в НАТО. Ніхто не ставить під сумнів миротворчі ініціативи Сполучених Штатів та Німеччини, але саме ці країни є перепоною, аби дати Києву "зелене світло". Відповідно, це їхня поразка. Оскільки, запрошуючи Україну до Альянсу, вони б не перетнули жодні уявні "червоні лінії" Владіміра Путіна, вони б не зробили практичних речей, але із символічного погляду це стало б чудовим розвитком двосторонніх відносин НАТО та української держави.

Тому тут зараз не радість і не любов до наших партнерів можемо висловлювати. Утім, Україна очікує отримати практичні речі у вигляді додаткових систем протиповітряної оборони, у вигляді запевнень того, що навіть у форматі зміни американської влади та очільника Овального кабінету Україна залишиться на порядку денному Альянсу та отримуватиме необхідну допомогу,

– наголосив Максим Джигун.

Нагадаємо, Джо Байден на відкритті саміту НАТО у Вашингтоні повідомив, що США, Німеччина, Нідерланди, Румунія та Італія нададуть Україні п'ять додаткових систем стратегічної протиповітряної оборони, а у найближчі місяці США нададуть Україні десятки додаткових тактичних систем ППО.

Варто, втім, зауважити: про 4 з 5 оголошених Байденом "нових" систем вже було відомо, а одна з них, німецька, вже поставлена на чергування ЗСУ.