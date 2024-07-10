Мовиться про такі комплекси, як NASAMS, HAWK, IRIS T-SLM та IRIS T-SLS, а також зенітні установки Gepard. Про передачу більшості із цих комплексів вже оголошували партнери.

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Україна отримає десятки систем ППО від партнерів

У спільній заяві мовиться, що США, Німеччина та Румунія підтвердили постачання Україні зенітно-ракетних комплексів Patriot. Крім того, Нідерланди та інші партнери збиратимуть ще один ЗРК Patriot, а Італія пообіцяла надати ЗРК SAMP-T. Ці п'ять систем протиповітряної оборони призначені для посилення захисту українських міст, цивільного населення та військовослужбовців.

Також найближчим часом Сполучені Штати та союзники планують поставити в Україну "десятки систем тактичної протиповітряної оборони". Ці системи включатимуть зенітно-ракетні комплекси NASAMS, HAWK, IRIS T-SLM, IRIS T-SLS та самохідні зенітно-ракетні комплекси Gepard.

Окрім того, стало відомо, що Канада, Норвегія, Іспанія та Велика Британія, серед інших членів НАТО, підтвердили свої зобов'язання щодо постачання Україні ракет-перехоплювачів для її оборонних систем.

В оприлюдненій заяві також висловлюється подяка коаліції з понад 50 країн за їхню постійну підтримку в наданні безпекової допомоги Україні. Також було висловлено подяку ініціативі "Негайні дії з протиповітряної оборони", в межах якої партнери пообіцяли виділити понад 1 мільярд доларів США на посилення оборонних спроможностей України.

Зеленський відреагував на заяву партнерів про ППО

Володимир Зеленський у соцмережі Х подякував партнерам – Сполученим Штатам, Німеччині, Нідерландам, Італії та Румунії – за ухвалення декларації на підтримку системи протиповітряної оборони України для захисту людей, міст і критичної інфраструктури.

Додаткові ЗРК Patriot, SAMP/T та IRIS-T SLM, а також інші тактичні ракетні комплекси, які мають надійти в Україну від партнерів, допоможуть нам знищувати російські дрони та ракети й краще захистити українців від російського повітряного терору, таких як вчорашня жорстока атака на нашу головну дитячу лікарню,

– написав президент.

Він наголосив, що це ще один важливий крок після рішення США надати Україні пріоритет у постачанні ракет для ППО. Зеленський також подякував президенту Байдену за його лідерство та всім країнам-партнерам за підтвердження зобов'язань надати засоби протиповітряної оборони нашій державі якнайшвидше.

"На повітряний терор Росії проти українців, зокрема на вчорашній жорстокий удар по дитячій лікарні, ми повинні відповісти єдністю та силою, рішучими й сміливими рішеннями. І такі рішення забезпечують саме це", – зазначив Зеленський.

Український лідер підкреслив, що Україна разом з партнерами може й має позбавити Росію можливості вчиняти свій терор. За словами президента, що швидше покладуть край російському терору, то швидше зміцниться безпека всіх миролюбних народів.