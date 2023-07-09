Декілька важливих рішень погоджено: Кулеба каже, що шлях до НАТО стане коротшим після Вільнюсу

Очільник українського МЗС заявив, що шлях України до НАТО точно стане коротшим. Адже, за його словами, декілька важливих рішень вже погоджені.

Про це Дмитро Кулеба сказав після низки закордонних візитів президента Володимира Зеленського. Також глава МЗС України пояснив, що "паралельно подумки був у Вільнюсі".

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Що заявив Кулеба про вступ України в НАТО

Декілька важливих для України та НАТО рішень вже погоджені. За підсумками саміту наш шлях до Альянсу точно стане коротшим. І це дуже важливий результат, про який нам, як і в багатьох інших випадках, казали, що цього не буде, а ми це разом з найближчими партнерами це зробили,

– заявив міністр.

Проте він додав, що справді бракує рішення, яке зробить цей шлях ще швидшим – ясності щодо запрошення України до вступу.

"Зараз унікальний момент, щоб внести цю ясність. Для НАТО втратити цю нагоду означатиме зробити подарунок Путіну у момент, коли його треба дотискати на всіх фронтах", – зазначив очільник міністерства.

За його словами, робота триває та продовжуватиметься без перерви під час вихідних аж до останньої хвилини ухвалення декларації саміту НАТО у Вільнюсі.

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