Несколько важных решений согласовано: Кулеба говорит, что путь в НАТО станет короче после Вильнюса

Глава украинского МИД заявил, что путь Украины в НАТО точно станет короче. Ведь, по его словам, несколько важных решений уже согласованы.

Об этом Дмитрий Кулеба сказал после ряда зарубежных визитов президента Владимира Зеленского. Также глава МИД Украины объяснил, что "параллельно мысленно был в Вильнюсе".

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Что заявил Кулеба о вступлении Украины в НАТО

Несколько важных для Украины и НАТО решений уже согласованы. По итогам саммита наш путь в Альянс точно станет короче. И это очень важный результат, о котором нам, как и во многих других случаях, говорили, что этого не будет, а мы это вместе с ближайшими партнерами это сделали,

– заявил министр.

Однако он добавил, что действительно не хватает решения, которое сделает этот путь еще быстрее – ясности по приглашению Украины к вступлению.

"Сейчас уникальный момент, чтобы внести эту ясность. Для НАТО упустить эту возможность будет означать сделать подарок Путину в момент, когда его нужно дожимать на всех фронтах", – отметил глава министерства.

По его словам, работа продолжается и будет продолжаться без перерыва в выходные вплоть до последней минуты принятия декларации саммита НАТО в Вильнюсе.

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