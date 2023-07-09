Про це Дмитро Кулеба сказав після низки закордонних візитів президента Володимира Зеленського. Також глава МЗС України пояснив, що "паралельно подумки був у Вільнюсі".

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Що заявив Кулеба про вступ України в НАТО

Декілька важливих для України та НАТО рішень вже погоджені. За підсумками саміту наш шлях до Альянсу точно стане коротшим. І це дуже важливий результат, про який нам, як і в багатьох інших випадках, казали, що цього не буде, а ми це разом з найближчими партнерами це зробили,

– заявив міністр.

Проте він додав, що справді бракує рішення, яке зробить цей шлях ще швидшим – ясності щодо запрошення України до вступу.

"Зараз унікальний момент, щоб внести цю ясність. Для НАТО втратити цю нагоду означатиме зробити подарунок Путіну у момент, коли його треба дотискати на всіх фронтах", – зазначив очільник міністерства.

За його словами, робота триває та продовжуватиметься без перерви під час вихідних аж до останньої хвилини ухвалення декларації саміту НАТО у Вільнюсі.

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