Про це Дмитро Кулеба сказав після низки закордонних візитів президента Володимира Зеленського. Також глава МЗС України пояснив, що "паралельно подумки був у Вільнюсі".
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Що заявив Кулеба про вступ України в НАТО
Декілька важливих для України та НАТО рішень вже погоджені. За підсумками саміту наш шлях до Альянсу точно стане коротшим. І це дуже важливий результат, про який нам, як і в багатьох інших випадках, казали, що цього не буде, а ми це разом з найближчими партнерами це зробили,
– заявив міністр.
Проте він додав, що справді бракує рішення, яке зробить цей шлях ще швидшим – ясності щодо запрошення України до вступу.
"Зараз унікальний момент, щоб внести цю ясність. Для НАТО втратити цю нагоду означатиме зробити подарунок Путіну у момент, коли його треба дотискати на всіх фронтах", – зазначив очільник міністерства.
За його словами, робота триває та продовжуватиметься без перерви під час вихідних аж до останньої хвилини ухвалення декларації саміту НАТО у Вільнюсі.
Останні заяви про те, що чекати Україні на саміті НАТО
- Саміт Північноатлантичного альянсу відбудеться у столиці Литви Вільнюсі 11 – 12 липня. Україна неодноразово заявляла, що чекає від саміту сигналу підтримки свого членства в НАТО.
- У червні генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що на саміті у Вільнюсі 11 – 12 липня Києву надішлють чіткий сигнал щодо членства в Альянсі. Мовиться про підтримку та солідарність з Україною, щоб було чітко зрозуміло, що майбутнє України – з НАТО.
- Вже на початку липня Єнс Столтенберг сказав, що країни-члени Альянсу планують ухвалити новий пакет для України, який міститиме 3 важливих елементи.
- Володимир Зеленський зазначав, що станом на 7 липня Україна працює над тим, щоб покращити результати саміту. Адже ще немає остаточного результату, який може бути у Вільнюсі.