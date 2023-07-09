Об этом Дмитрий Кулеба сказал после ряда зарубежных визитов президента Владимира Зеленского. Также глава МИД Украины объяснил, что "параллельно мысленно был в Вильнюсе".

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Что заявил Кулеба о вступлении Украины в НАТО

Несколько важных для Украины и НАТО решений уже согласованы. По итогам саммита наш путь в Альянс точно станет короче. И это очень важный результат, о котором нам, как и во многих других случаях, говорили, что этого не будет, а мы это вместе с ближайшими партнерами это сделали,

– заявил министр.

Однако он добавил, что действительно не хватает решения, которое сделает этот путь еще быстрее – ясности по приглашению Украины к вступлению.

"Сейчас уникальный момент, чтобы внести эту ясность. Для НАТО упустить эту возможность будет означать сделать подарок Путину в момент, когда его нужно дожимать на всех фронтах", – отметил глава министерства.

По его словам, работа продолжается и будет продолжаться без перерыва в выходные вплоть до последней минуты принятия декларации саммита НАТО в Вильнюсе.

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