Об этом Дмитрий Кулеба сказал после ряда зарубежных визитов президента Владимира Зеленского. Также глава МИД Украины объяснил, что "параллельно мысленно был в Вильнюсе".
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Что заявил Кулеба о вступлении Украины в НАТО
Несколько важных для Украины и НАТО решений уже согласованы. По итогам саммита наш путь в Альянс точно станет короче. И это очень важный результат, о котором нам, как и во многих других случаях, говорили, что этого не будет, а мы это вместе с ближайшими партнерами это сделали,
– заявил министр.
Однако он добавил, что действительно не хватает решения, которое сделает этот путь еще быстрее – ясности по приглашению Украины к вступлению.
"Сейчас уникальный момент, чтобы внести эту ясность. Для НАТО упустить эту возможность будет означать сделать подарок Путину в момент, когда его нужно дожимать на всех фронтах", – отметил глава министерства.
По его словам, работа продолжается и будет продолжаться без перерыва в выходные вплоть до последней минуты принятия декларации саммита НАТО в Вильнюсе.
Последние заявления о том, что ждать Украине на саммите НАТО
- Саммит Североатлантического альянса состоится в столице Литвы Вильнюсе 11 – 12 июля. Украина неоднократно заявляла, что ждет от саммита сигнала о поддержке своего членства в НАТО.
- В июне генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что на саммите в Вильнюсе 11 – 12 июля Киеву направят четкий сигнал относительно членства в Альянсе. Речь идет о поддержке и солидарности с Украиной, чтобы было четко понятно, что будущее Украины – с НАТО.
- Уже в начале июля Йенс Столтенберг сказал, что страны-члены Альянса планируют принять новый пакет для Украины, который будет включать 3 важных элемента.
- Владимир Зеленский отмечал, что по состоянию на 7 июля Украина работает над тем, чтобы улучшить результаты саммита. Ведь еще нет окончательного результата, который может быть в Вильнюсе.