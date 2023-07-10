Є кілька можливих варіантів, – політик зі США припустив, що запропонують Україні на саміті НАТО
Українці затамувавши подих чекають на Вільнюський саміт НАТО, який розпочнеться вже завтра, 11 липня. Пророкують, що він стане історичним для нашої країни навіть якщо Україна не стане членом Альянсу.
Громадський і політичний діяч із США, депутат від округу Рок у штаті Вісконсин Юрій Рашкін зауважив, що ми живемо в такі історичні часи, що вгадати до кінця, зокрема, якими будуть результати саміту НАТО – складно. Про це він розповів 24 Каналу.
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"Є декілька можливих варіантів, що відбудеться під час саміту НАТО. Ймовірно, Україні запропонують статус країни-консула, яка може бути присутня на засіданнях", – сказав Рашкін.
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Україна хоче бути із Заходом
Важливо, щоб під час саміту Альянсу Швецію вже пустили в НАТО. Адже поки Швеція не вступить, про Україну й мова йти не може.
Україна – це реальна армія, яка воює, і люди, які гинуть за свою країну на відміну від країн НАТО. Українці раз за разом говорять, що хочуть бути із Заходом, а кремлівський диктатор Владімір Путін – це божевільний, який ніяк не може зрозуміти того, що насправді відбувається,
– наголосив Рашкін.
Як зазначив громадський і політичний діяч із США, що війна в Україні показала, що весь Північноатлантичний альянс не готовий до війни.
"Здавалося, що "третя світова війна" повинна бути ядерною і дуже швидкою. У НАТО є питання до самого себе, на які треба відповісти", – додав Рашкін.
Вступ України у НАТО: останні новини
- Генсек Альянсу Єнс Столтенберг заявив, що Україна отримає запрошення щодо вступу в НАТО, коли союзники узгодять, що умови членства відповідають необхідним потребам.
- Українське суспільство нарешті консолідувалося щодо питання вступу в НАТО та демонструє єдиний погляд. Зараз 89% українців хочуть бачити Україну в складі НАТО. І у всіх регіонах абсолютна більшість підтримують такий крок: від 79% на Сході та до 93% на Заході.
- У Вільнюсі 11 – 12 липня Україні запропонують пакет рішень щодо підтримки у війні з Росією та майбутнього членства у НАТО. Цей пакет рішень має три компоненти: програма практичної підтримки, створення Ради Україна – НАТО та скасування Плану дій щодо членства для України.