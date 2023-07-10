Есть несколько возможных вариантов, – политик из США предположил, что предложат Украине на саммите НАТО
Украинцы затаив дыхание ждут Вильнюсский саммит НАТО, который начнется уже завтра, 11 июля. Предсказывают, что он станет историческим для нашей страны даже если Украина не станет членом Альянса.
Общественный и политический деятель из США, депутат от округа Рок в штате Висконсин Юрий Рашкин отметил, что мы живем в такие исторические времена, что угадать до конца, в частности, какими будут результаты саммита НАТО – сложно. Об этом он рассказал 24 Каналу.
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"Есть несколько возможных вариантов, которые пройдут во время саммита НАТО. Вероятно, Украине предложат статус страны-консула, которая может присутствовать на заседаниях", – сказал Рашкин.
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Украина хочет быть с Западом
Важно, чтобы во время саммита Североатлантического союза Швецию уже пустили в НАТО. Ведь пока Швеция не вступит, об Украине и речь не может идти.
Украина – это реальная армия, которая воюет, и люди, погибающие за свою страну в отличие от стран НАТО. Украинцы то и дело говорят, что хотят быть с Западом, а кремлевский диктатор Владимир Путин – это сумасшедший, который никак не может понять того, что на самом деле происходит,
– подчеркнул Рашкин.
Как отметил общественный и политический деятель из США, война в Украине показала, что весь Североатлантический альянс не готов к войне.
"Казалось, что третья мировая война должна быть ядерной и очень быстрой. У НАТО есть вопросы к самому себе, на которые нужно ответить", – добавил Рашкин.
Вступление Украины в НАТО: последние новости
- Генсек Альянса Йенс Столтенберг заявил, что Украина получит приглашение относительно вступления в НАТО, когда союзники согласуют, что условия членства отвечают необходимым потребностям.
- Украинское общество наконец-то консолидировалось по вопросу вступления в НАТО и демонстрирует единый взгляд. Теперь 89% украинцев хотят видеть Украину в составе НАТО. И во всех регионах абсолютное большинство поддерживают такой шаг: от 79% на Востоке и до 93% на Западе.
- В Вильнюсе 11 – 12 июля Украине предложат пакет решений по поддержке в войне с Россией и будущего членства в НАТО. Этот пакет решений содержит три компонента: программа практической поддержки, создание Совета Украина – НАТО и отмена Плана действий по членству для Украины.