Общественный и политический деятель из США, депутат от округа Рок в штате Висконсин Юрий Рашкин отметил, что мы живем в такие исторические времена, что угадать до конца, в частности, какими будут результаты саммита НАТО – сложно. Об этом он рассказал 24 Каналу.

Обратите внимание Германия будет блокировать вступление Украины в НАТО: Кулеба предостерег страну от новой ошибки

"Есть несколько возможных вариантов, которые пройдут во время саммита НАТО. Вероятно, Украине предложат статус страны-консула, которая может присутствовать на заседаниях", – сказал Рашкин.

Был ли готов Альянс к войне в Украине: смотрите видео

Украина хочет быть с Западом

Важно, чтобы во время саммита Североатлантического союза Швецию уже пустили в НАТО. Ведь пока Швеция не вступит, об Украине и речь не может идти.

Украина – это реальная армия, которая воюет, и люди, погибающие за свою страну в отличие от стран НАТО. Украинцы то и дело говорят, что хотят быть с Западом, а кремлевский диктатор Владимир Путин – это сумасшедший, который никак не может понять того, что на самом деле происходит,

– подчеркнул Рашкин.

Как отметил общественный и политический деятель из США, война в Украине показала, что весь Североатлантический альянс не готов к войне.

"Казалось, что третья мировая война должна быть ядерной и очень быстрой. У НАТО есть вопросы к самому себе, на которые нужно ответить", – добавил Рашкин.

Вступление Украины в НАТО: последние новости