Общественный и политический деятель из США, депутат от округа Рок в штате Висконсин Юрий Рашкин отметил, что мы живем в такие исторические времена, что угадать до конца, в частности, какими будут результаты саммита НАТО – сложно. Об этом он рассказал 24 Каналу.
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"Есть несколько возможных вариантов, которые пройдут во время саммита НАТО. Вероятно, Украине предложат статус страны-консула, которая может присутствовать на заседаниях", – сказал Рашкин.
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Украина хочет быть с Западом
Важно, чтобы во время саммита Североатлантического союза Швецию уже пустили в НАТО. Ведь пока Швеция не вступит, об Украине и речь не может идти.
Украина – это реальная армия, которая воюет, и люди, погибающие за свою страну в отличие от стран НАТО. Украинцы то и дело говорят, что хотят быть с Западом, а кремлевский диктатор Владимир Путин – это сумасшедший, который никак не может понять того, что на самом деле происходит,
– подчеркнул Рашкин.
Как отметил общественный и политический деятель из США, война в Украине показала, что весь Североатлантический альянс не готов к войне.
"Казалось, что третья мировая война должна быть ядерной и очень быстрой. У НАТО есть вопросы к самому себе, на которые нужно ответить", – добавил Рашкин.
Вступление Украины в НАТО: последние новости
- Генсек Альянса Йенс Столтенберг заявил, что Украина получит приглашение относительно вступления в НАТО, когда союзники согласуют, что условия членства отвечают необходимым потребностям.
- Украинское общество наконец-то консолидировалось по вопросу вступления в НАТО и демонстрирует единый взгляд. Теперь 89% украинцев хотят видеть Украину в составе НАТО. И во всех регионах абсолютное большинство поддерживают такой шаг: от 79% на Востоке и до 93% на Западе.
- В Вильнюсе 11 – 12 июля Украине предложат пакет решений по поддержке в войне с Россией и будущего членства в НАТО. Этот пакет решений содержит три компонента: программа практической поддержки, создание Совета Украина – НАТО и отмена Плана действий по членству для Украины.