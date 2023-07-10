В настоящее время 89% украинцев хотят видеть Украину в составе НАТО. И во всех регионах абсолютное большинство поддерживают такой шаг: от 79% на Востоке и до 93% на Западе. То есть, как отмечают аналитики, общество наконец-то консолидировалось в этом вопросе и демонстрирует единый взгляд, ведь до полномасштабного вторжения мнения по регионам очень разнились.

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Готовы ли украинцы "пожертвовать" вступлением в НАТО ради установления мира

Опрос показал, что только для 18% граждан приемлемо будет отказаться от вступления в НАТО ради установления мира, а для 76% такая цена неприемлема.

В региональном измерении несильный разрыв: от 67% на Востоке и до 81% на Западе не хотят идти на такие уступки.



Сколько процентов украинцев хотят в НАТО / КМИС

Соглашаются ли украинцы на "безопасные гарантии"

58% украинцев настаивают именно на членстве в НАТО и не доверяют другим "гарантиям безопасности". Остановиться на "безопасных гарантиях" пока соглашаются только 29%.

По регионам выборка не отличается – в каждом уголке Украины большинство украинцев хотят, чтобы страна стала членом Альянса.

Следует отметить, что в мае 2022 года мнения разделились почти поровну: 39% настаивали на вступлении в НАТО, а 42% считали приемлемым получить вместо этого "безопасные гарантии". Но через год, учитывая пережитое, пока украинцы верят только полноценному членству.