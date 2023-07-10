Громадський і політичний діяч із США, депутат від округу Рок у штаті Вісконсин Юрій Рашкін зауважив, що ми живемо в такі історичні часи, що вгадати до кінця, зокрема, якими будуть результати саміту НАТО – складно. Про це він розповів 24 Каналу.
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"Є декілька можливих варіантів, що відбудеться під час саміту НАТО. Ймовірно, Україні запропонують статус країни-консула, яка може бути присутня на засіданнях", – сказав Рашкін.
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Україна хоче бути із Заходом
Важливо, щоб під час саміту Альянсу Швецію вже пустили в НАТО. Адже поки Швеція не вступить, про Україну й мова йти не може.
Україна – це реальна армія, яка воює, і люди, які гинуть за свою країну на відміну від країн НАТО. Українці раз за разом говорять, що хочуть бути із Заходом, а кремлівський диктатор Владімір Путін – це божевільний, який ніяк не може зрозуміти того, що насправді відбувається,
– наголосив Рашкін.
Як зазначив громадський і політичний діяч із США, що війна в Україні показала, що весь Північноатлантичний альянс не готовий до війни.
"Здавалося, що "третя світова війна" повинна бути ядерною і дуже швидкою. У НАТО є питання до самого себе, на які треба відповісти", – додав Рашкін.
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- У Вільнюсі 11 – 12 липня Україні запропонують пакет рішень щодо підтримки у війні з Росією та майбутнього членства у НАТО. Цей пакет рішень має три компоненти: програма практичної підтримки, створення Ради Україна – НАТО та скасування Плану дій щодо членства для України.