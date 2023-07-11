"Поки ви чекаєте автобус, Україна чекає на членство в НАТО": як Вільнюс підтримує Зеленського

Цими днями столиця Литви переповнена українськими прапорами. Литовці не менше за українців чекають на поразку Росії та приєднання нашої країни до євроатлантичної родини.

Про це розповіла ведуча 24 Каналу Андріана Кучер, яка перебуває зараз у Вільнюсі. У дні саміту столиця Литви на кожному кроці майорить синьо-жовтими прапорами.

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Литва чекає на Україну в НАТО

Сьогодні у Вільнюсі просто чудова атмосфера. Столиця Литви перетворилася в місто українських прапорів.

"Синьо-жовті стяги майорять не лише на адміністративних будівлях, а й на балконах звичайних мешканців, в магазинах, парках та просто неба" – розповіла Кучер.

Навіть громадський транспорт доєднався до кампанії на підтримку вступу України до НАТО. У ці дні по Вільнюсу курсують синьо-жовті автобуси, на яких написано "Поки ви чекаєте на автобус, Україна чекає на вступ до НАТО" або "Поки ви чекаєте на свою зупинку, Україна чекає на F-16".

Гасло на автобусі про очікування України на членство в НАТО / Скриншот із репортажу 24 каналу

Навіть бізнес активно використовує тему вступу України до НАТО. Один із мобільних операторів закликав підключитися до швидкісного інтернету, щоб дізнатися першими про вступ України до НАТО.

Не менш промовистим є і гасло сцени, на якій цього вечора виступив Володимир Зеленський. Гештегом #УкраїнаНАТО33 наші литовські друзі натякають, що саме Україна повинна стати 33 країною Альянсу одразу після Швеції.

Сцена, на якій Зеленський виступив з промовою / Скриншот з репортажу 24 Каналу

"Вільнюс неймовірно підтримує Україну в ці дні. Навіть люди на вулиці, коли дізнаються, що перехожий – з України, бажають нам усім почути сьогодні "так" від Євроатлантичного альянсу", – ділиться ведуча.

Андріана Кучер про те, як Литва підтримує Україну: дивіться відео

Що каже президент Литви про членство України в НАТО

Ще напередодні саміту Гітанас Науседа зробив сильну заяву, пригрозивши заблокувати рішення саміту, якщо на ньому не буде задоволено інтереси Литви. Скоріш за все, під інтересами Литви він мав також і вступ України до НАТО.

А вже 11 липня очільник Литви висловив свою думку ще чіткіше.

Лише перемога України поверне безпеку та стабільність у Європу. Союзники мають узгодити подальше військову допомогу Україні до повного звільнення її територій. Також Україна має бути повністю інтегрована в Євроатлантичну систему безпеки й стати членом НАТО. Минув час для повторення обіцянок, час знайти чіткий план для досягнення цієї мети. У нас немає вибору, окрім як погодитись і надіслати сильний сигнал Україні, –

сказав литовський президент.

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