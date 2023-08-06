"Ще один крок до миру": у Зеленського підбили підсумки саміту в Саудівській Аравії

6 серпня 2023, 23:52
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Андрій Єрмак

У місті Джидді, що в Саудівській Аравії, відбувся саміт щодо формули миру для врегулювання російсько-української війни. В Офісі Президента розповіли про підсумки перемовин, констатувавши, що ця зустріч стала кроком до практичної реалізації мирних ініціатив.

У суботу та неділю, 5 і 6 серпня, у Саудівській Аравії відбувався цей саміт, на якому було представлено понад 40 держав. Власне, брали участь в перемовинах дипломатичні радники із національної безпеки та політичні директори зовнішньополітичних відомств.

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Що відбувалось на саміті в Джидді

За дорученням Президента України Володимира Зеленського глава ОП Андрій Єрмак очолив українську делегацію в Саудівській Аравії. За його словами, було утричі більше держав на цьому заході, аніж на попередній консультації у Копенгагені, що в Данії.

Зустріч у Джидді стала кроком до практичної реалізації мирних ініціатив, запропонованих Україною. Кожна держава-учасниця має змогу проявити лідерство у глобальних зусиллях заради миру. І більшість із них уже визначила свою роль у реалізації окремих пунктів формули,
– заявив очільник Офісу Президента.

Окрім того, він зазначив, що сторони погодилися продовжити роботу на різних представницьких рівнях задля встановлення справедливого миру: "У нас була надзвичайно чесна, відкрита розмова, під час якої представники кожної країни могли озвучити свою позицію й бачення".

Мирний саміт у Саудівській Аравії / Фото голови Офісу Президента

Зверніть увагу! Українська формула миру передбачає 10 пунктів: забезпечення радіаційної та ядерної безпеки, продовольчої безпеки, енергетичної безпеки, звільнення всіх полонених і депортованих, виконання Статуту ООН і відновлення територіальної цілісності України та світового порядку, виведення російських військ і припинення бойових дій, повернення справедливості, протидія екоциду, недопущення ескалації, фіксацію закінчення війни.

Разом з тим в рамках цього заходу українська делегація провела низку двосторонніх зустрічей. Як не дивно, головним питання було встановлення миру.

Отже, наживо та в онлайн-форматі у зустрічі взяли участь представники: 

  • Саудівської Аравії;
  • Австралії;
  • Аргентини;
  • Бахрейну;
  • Болгарії;
  • Бразилії;
  • Великої Британії;
  • Данії;
  • Естонії;
  • Європейського Союзу;
  • Єгипту;
  • Індії;
  • Іспанії;
  • Італії;
  • Йорданії;
  • Канади;
  • Катару;
  • Китаю;
  • Кувейту;
  • Латвії;
  • Литви;
  • Нідерландів;
  • Німеччини;
  • Норвегії;
  • Об'єднаних Арабських Еміратів;
  • Південно-Африканської Республіки;
  • Польщі;
  • Південної Кореї;
  • Румунії;
  • Словаччини;
  • Союзу Коморських Островів;
  • Сполучених Штатів Америки;
  • Туреччини;
  • Фінляндії;
  • Франції;
  • Чехії;
  • Чилі;
  • Швеції;
  • Японії;
  • ООН.

Глава ОП переконаний, що цей саміт допоміг здійснити величезний крок у політичній свідомості багатьох держав, які "ще два місяці тому говорили про війну російськими наративами".

А зараз вони почали розуміти, що відбувається насправді, і після великої кількості виконаної нами роботи їхня позиція зазнала великих змін.

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Був навіть Китай: чому це важливо

  • Варто сказати, що напередодні було багато розмов про те, чи відправить Пекін своє представництво на цей саміт у Саудівській Аравії. Зрештою стало відомо, що поїде спецпредставник уряду Китаю Лі Хуей.
  • Глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав це історичною перемогою нашої дипломатії.
  • Окрім того, за словами багатьох експертів, це рішення КНР засвідчує, що у Пекіні готові серйозно розглядати український варіант встановлення миру та разом з тим змінювати політику щодо Росії, яка чинить агресію.

Автор: Мар'ян-Сергій Чупак