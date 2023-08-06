"Ще один крок до миру": у Зеленського підбили підсумки саміту в Саудівській Аравії
Джерело:Андрій Єрмак
У місті Джидді, що в Саудівській Аравії, відбувся саміт щодо формули миру для врегулювання російсько-української війни. В Офісі Президента розповіли про підсумки перемовин, констатувавши, що ця зустріч стала кроком до практичної реалізації мирних ініціатив.
У суботу та неділю, 5 і 6 серпня, у Саудівській Аравії відбувався цей саміт, на якому було представлено понад 40 держав. Власне, брали участь в перемовинах дипломатичні радники із національної безпеки та політичні директори зовнішньополітичних відомств.
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Що відбувалось на саміті в Джидді
За дорученням Президента України Володимира Зеленського глава ОП Андрій Єрмак очолив українську делегацію в Саудівській Аравії. За його словами, було утричі більше держав на цьому заході, аніж на попередній консультації у Копенгагені, що в Данії.
Зустріч у Джидді стала кроком до практичної реалізації мирних ініціатив, запропонованих Україною. Кожна держава-учасниця має змогу проявити лідерство у глобальних зусиллях заради миру. І більшість із них уже визначила свою роль у реалізації окремих пунктів формули,
– заявив очільник Офісу Президента.
Окрім того, він зазначив, що сторони погодилися продовжити роботу на різних представницьких рівнях задля встановлення справедливого миру: "У нас була надзвичайно чесна, відкрита розмова, під час якої представники кожної країни могли озвучити свою позицію й бачення".
Мирний саміт у Саудівській Аравії / Фото голови Офісу Президента
Разом з тим в рамках цього заходу українська делегація провела низку двосторонніх зустрічей. Як не дивно, головним питання було встановлення миру.
Отже, наживо та в онлайн-форматі у зустрічі взяли участь представники:
- Саудівської Аравії;
- Австралії;
- Аргентини;
- Бахрейну;
- Болгарії;
- Бразилії;
- Великої Британії;
- Данії;
- Естонії;
- Європейського Союзу;
- Єгипту;
- Індії;
- Іспанії;
- Італії;
- Йорданії;
- Канади;
- Катару;
- Китаю;
- Кувейту;
- Латвії;
- Литви;
- Нідерландів;
- Німеччини;
- Норвегії;
- Об'єднаних Арабських Еміратів;
- Південно-Африканської Республіки;
- Польщі;
- Південної Кореї;
- Румунії;
- Словаччини;
- Союзу Коморських Островів;
- Сполучених Штатів Америки;
- Туреччини;
- Фінляндії;
- Франції;
- Чехії;
- Чилі;
- Швеції;
- Японії;
- ООН.
Глава ОП переконаний, що цей саміт допоміг здійснити величезний крок у політичній свідомості багатьох держав, які "ще два місяці тому говорили про війну російськими наративами".
А зараз вони почали розуміти, що відбувається насправді, і після великої кількості виконаної нами роботи їхня позиція зазнала великих змін.
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Був навіть Китай: чому це важливо
- Варто сказати, що напередодні було багато розмов про те, чи відправить Пекін своє представництво на цей саміт у Саудівській Аравії. Зрештою стало відомо, що поїде спецпредставник уряду Китаю Лі Хуей.
- Глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав це історичною перемогою нашої дипломатії.
- Окрім того, за словами багатьох експертів, це рішення КНР засвідчує, що у Пекіні готові серйозно розглядати український варіант встановлення миру та разом з тим змінювати політику щодо Росії, яка чинить агресію.