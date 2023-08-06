"Еще один шаг к миру": у Зеленского подвели итоги саммита в Саудовской Аравии

В городе Джидде в Саудовской Аравии состоялся саммит по формуле мира для урегулирования российско-украинской войны. В Офисе Президента рассказали об итогах переговоров, констатировав, что эта встреча стала шагом к практической реализации мирных инициатив.

В субботу и воскресенье, 5 и 6 августа, в Саудовской Аравии проходил этот саммит, на котором было представлено более 40 государств. Собственно, участвовали в переговорах дипломатические советники по национальной безопасности и политические директора внешнеполитических ведомств.

Смотрите также Формула мира близко: в Саудовской Аравии стартовала встреча по Украине

Что происходило на саммите в Джидде

По поручению Президента Украины Владимира Зеленского, глава ОП Андрей Ермак возглавил украинскую делегацию в Саудовской Аравии. По его словам, было втрое больше государств на этом мероприятии, чем на предварительной консультации в Копенгагене в Дании.

Встреча в Джидде стала шагом к практической реализации мирных инициатив, предложенных Украиной. Каждое государство-участник может проявить лидерство в глобальных усилиях ради мира. И большинство из них уже определило свою роль в реализации отдельных пунктов формулы,

– заявил глава Офиса Президента.

Кроме того, он отметил, что стороны согласились продолжить работу на разных представительских уровнях по установлению справедливого мира: "У нас был чрезвычайно честный, открытый разговор, во время которого представители каждой страны могли озвучить свою позицию и видение".

Мирный саммит в Саудовской Аравии / Фото главы Офиса Президента

Украинская формула мира предусматривает 10 пунктов: обеспечение радиационной и ядерной безопасности, продовольственной безопасности, энергетической безопасности, освобождение всех пленных и депортированных, выполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности Украины и мирового порядка, вывод российских войск и прекращение боевых действий, возвращение справедливости, противодействие экоциду, недопущение эскалации, фиксацию окончания войны

Вместе с тем в рамках этого мероприятия украинская делегация провела ряд двусторонних встреч. Как ни странно, главным вопросом было установление мира.

Итак, вживую и в онлайн-формате во встрече приняли участие представители:

Саудовской Аравии;

Австралии;

Аргентины;

Бахрейна;

Болгарии;

Бразилии;

Великобритании;

Дании;

Эстонии;

Европейский Союз;

Египта;

Индии;

Испании;

Италии;

Иордании;

Канады;

Катару;

Китая;

Кувейт;

Латвии;

Литвы;

Нидерландов;

Германии;

Норвегии;

Объединенных Арабских Эмиратов;

Южно-Африканская Республика;

Польши;

Южной Кореи;

Румынии;

Словакии;

Союза Коморских островов;

Соединенных Штатов Америки;

Турции;

Финляндии;

Франции;

Чехии;

Чили;

Швеции;

Японии;

ООН.

Глава ОП убежден, что этот саммит помог предпринять огромный шаг в политическом сознании многих государств, которые "еще два месяца назад говорили о войне российскими нарративами".

А сейчас они начали понимать, что происходит на самом деле, и после большого количества проделанной нами работы их позиция претерпела большие изменения.

Смотрите также Мир устал: почему на самом деле Россию не пригласили на встречу в Саудовской Аравии

Был даже Китай: почему это важно