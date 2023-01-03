Запланований саміт Україна – ЄС: яке його значення та на що може розраховувати Київ

Наступний саміт Україна – ЄС відбудеться у Києві 3 лютого. Україна має сприймати цей захід як майбутній член Європейського Союзу.

Про це 24 каналу розповів політолог Андрій Вігірінський. За його словами, такі саміти для України – вже не проста формальність.

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Зараз важливо проговорювати кроки, які ми прагнемо зробити у напрямку до членства у ЄС.

Майданчик для розмови про побудову нової України

Як зазначив Вігірінський, Київ має продемонструвати, що готовий максимально швидко здійснити низку перетворень в країні. Зокрема, на саміті Україна матиме змогу:

зробити крок до зближення нашої та європейської бюрократії;

покращити рівень довіри західних країн до себе;

продемонструвати, що за час війни в Україні змінилися не лише люди, але й держава.

Як зазначив політолог, важливо показати усвідомлення того, що Україна не може існувати так, як раніше.

"Ми не те що повинні відкрити себе для Європи заново як перероджену націю. Але ми повинні продемонструвати, що здатні максимально швидко та ефективно досягнути результатів в організації нашого життя. Цей саміт – ще один організаційний майданчик, на якому можна буде говорити про побудову нової України", – сказав Вігірінський.

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Важливі теми, які мають підійматися на саміті Україна – ЄС

За його словами, головне питання, яке підійматиметься на саміті – це місце України в економіці європейського континенту.

Наше завдання – переконати фінансові інституції в тому, що Україні можна довіряти. Йдеться не лише про судову гілку влади чи антикорупційну вертикаль. Це питання взагалі толерантності нашого суспільства до тих змін, які нас очікують,

– зазначив політолог.

Він додав, що з точки зору стратегії Київ не може дозволити собі "вальяжне" ставлення до того, що необхідно зробити для інтеграції України в Європейський Союз.

"Адже від цієї інтеграції залежатиме, наскільки швидко українська повоєнна економіка встане з колін і наскільки покращиться добробут наших громадян", – зауважив політолог.

Також, за його словами, важливо порушувати питання про соціальне забезпечення громадян України, які перебувають у вимушеній іміграції. Для цього потрібно комунікувати з урядами країн-членів ЄС та європейськими інституціями для того, аби збереглися соціальні та економічні гарантії для переселенців з України.

Київ може обговорити з партнерами інвестиції в українську економіку

Політолог зазначив, що багато що залежить від того, як Україна підготується та які проєкти буде готова предметно обговорювати. Зокрема, це стосується економічних питань. Вігірінський нагадав, що міністерка економіки Юлія Свириденко повідомила, що Німеччина готова інвестувати в сільське господарство, IT-сферу та військово-промисловий комплекс нашої держави.

Якщо це не лише питання обговорення, а вже практичних дій, то саміт – гарна можливість обговорити правові та економічні умови для того, аби такі проєкти були реалізовані,

– сказав політолог.

Він додав, що Україна може пропонувати й свої ідеї для потенційних інвестицій. Зокрема, такими сферами можуть бути хімічна промисловість та відновлювальна енергетика.

Україна на шляху до членства в ЄС: коротко