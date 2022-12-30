Таким чином, Україна прийняла повну базу європейських стандартів. У Мінекономіки пояснили, що це дає нашій державі і безпосередньо українському бізнесу.

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Чому це важливо

Як зазначили у Мінекономіки, прийняття та впровадження європейських стандартів в українську економіку дозволить швидше ратифікувати угоду АСАА, – про оцінку відповідності та прийнятності українських промислових товарів. Це, своєю чергою, відкриє нові можливості та перспективи для українського бізнесу.

Так, вже у 2023 році Україна має намір підготувати усі необхідні документи та подати заявку, щоб стати повноправним членом CEN-CENELEC.

Зауважимо, що CEN та CENELEC разом утворюють європейську систему технічної стандартизації. Узгоджені ними норми та стандарти регулярно приймаються у низці країн навіть за межами Європейського Союзу.

Додамо, що саме CEN і CENELEC були ініціаторами впровадження єдиного стандарту USB Type-C, як загального у зарядних пристроях для електроніки, що широко використовуються в ЄС.

Таким чином, після ратифікації угоди та членства у CEN-CENELEC, Україна зможе брати участь у впровадженні в Євросоюзі тих чи інших стандартів. Наразі наша держава є лише партнером цих двох європейських комітетів.

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