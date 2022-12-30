Таким образом, Украина приняла полную базу европейских стандартов. В Минэкономики объяснили, что это дает нашему государству и непосредственно украинскому бизнесу.

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Почему это важно

Как отметили в Минэкономики, принятие и внедрение европейских стандартов в украинскую экономику позволит быстрее ратифицировать соглашение АСАА, – об оценке соответствия и приемлемости украинских промышленных товаров. Это, в свою очередь, откроет новые возможности и перспективы для украинского бизнеса.

Так, уже в 2023 году Украина намерена подготовить все необходимые документы и подать заявку, чтобы стать полноправным членом CEN-CENELEC.

Отметим, что CEN и CENELEC вместе образуют европейскую систему технической стандартизации. Согласованные нормы и стандарты регулярно принимаются в ряде стран даже за пределами Европейского Союза.

Добавим, что именно CEN и CENELEC являлись инициаторами внедрения единого стандарта USB Type-C, как общего в широко используемых в ЕС зарядных устройствах для электроники.

Таким образом, после ратификации соглашения и членства в CEN-CENELEC, Украина сможет участвовать во внедрении в Евросоюзе тех или иных стандартов. Сейчас наше государство является только партнером этих двух европейских комитетов.

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