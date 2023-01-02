Проте зазначимо, що на початку грудня президентка Єврокомісії й глава уряду Італії прийшли на прем'єру російського "Бориса Годунова". Ця подія викликала великий резонанс у медіа.

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Подробиці телефонної розмови

За словами президентки, це була перша телефонна розмова нового року з Володимиром Зеленським. Фон дер Ляєн висловила українському народу свою щиру підтримку та найкращі побажання у 2023 році.

Також вона нагадала про вже передані Євросоюзом генератори, обладнання для облаштування тимчасового прихистку, шкільні автобуси тощо.

За словами фон дер Ляєн, невдовзі Євросоюз почне перераховувати кошти з погодженого пакета макрофінансової допомоги для України на 18 млрд євро – щомісячними траншами.

ЄС підтримує вас стільки, скільки потрібно. Ми підтримуємо вашу героїчну боротьбу за свободу і проти жорстокої агресії,

– наголосила президентка.

Зеленський також відреагував на розмову з фон дер Ляєн.

"Радий почати рік із розмови з Президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Подякував за неослабну підтримку з боку ЄС", – написав глава держави.

За його словами, Україна чекає перший транш макрофіну вже в січні, а також – першу партію енергоощадних ламп, шкільних автобусів, генераторів й модульних будинків.

Нагадаємо, що у відповідь на систематичні масовані ракетні атаки на Україну одразу 70 країн та інституцій з усього світу пообіцяли виділити понад 1 мільярд євро на допомогу нашій державі. Ці кошти спрямують, аби допомогти українцям пережити сувору зиму.

Що передбачає новий пакет санкцій від ЄС

Країни Євросоюзу офіційно 16 грудня підтримали 9 пакет санкцій проти Росії через вторгнення в Україну. Раніше у ЄС не могли дійти згоди, тому ухвалення обмежень затягували.

До дев'ятого санкційного пакета увійшли:

обмеження щодо 168 російських компаній, пов'язаних із військово-промисловим комплексом;

заборона експорту в Росію двигунів для авіації, зокрема для дронів;

відгук ліцензії на мовлення у телеканалів НТВ / "НТВ-Світ", "Росія-1", РЕН ТВ та Перший канал;

санкції проти енергетичного та гірничодобувного секторів;

заморожування коштів двох російських банків;

блокування транзакцій Всеросійського банку розвитку регіонів;

заборона громадянам ЄС входити до керівництва будь-яких державних чи підконтрольних державі компаній, організацій чи органів, розташованих на території Росії, починаючи з 16 грудня 2022 року;

індивідуальні санкції (імена у повідомленні не наводяться).

Також у ЄС буде заборонено надавати Росії послуги в галузі реклами, а також проводити на її замовлення маркетингові дослідження та соцопитування.

У повідомленні Ради ЄС сказано, що Євросоюз схвалив розморожування активів російських громадян та компаній, які займаються торгівлею сільськогосподарськими та харчовими продуктами, у тому числі пшениці та добрив.

Ці санкції знизять здатність Росії виготовляти нову та ремонтувати наявну зброю.