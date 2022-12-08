Так, у міланському театрі Ла Скала відбулася прем'єра сезону. Її відкрила російська опера "Борис Годунов". Прийшли, щоб подивитися витвір "вєлікай культури", президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, прем'єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні, а також президент країни Серджо Матарелла.

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Не зупинили навіть українські протестувальники

Зауважимо, що їх біля театру зустріли близько 30 українців. Усі вони висловили протест проти того, щоб російську культуру висвітлювали на фоні війни, розв'язаної Росією проти України. Адже усі ми чудово розуміємо, що одна з цілей цієї війни – заперечити унікальність нашої культури, та й існування нації як такої.

Відмежовують російську культуру від Путіна

Реакція фон дер Ляєн була досить неоднозначною. Вона водночас похвалила українців та назвала їх "фантастичними, хоробрими та мужніми людьми". З іншого боку, президентка Єврокомісії зазначила, що не можна ставити знак дорівнює між Путіним і російською культурою.

Ми не повинні дозволити Путіну знищити все це,

– наголосила вона.

Під цими словами фон дер Ляєн мала на увазі письменників, а також композиторів з Росії. Того ж самого Модеста Мусоргського, котрий і є автором "Бориса Годунова".

Подібну позицію озвучила і прем'єр-міністерка Італії. Джорджія Мелоні зазначила, що в країні не мають нічого проти російського народу, історії та культури.

Ми маємо щось проти тих, хто зробив політичний вибір вторгнутися в суверенну країну,

– додала вона.

Генеральний директор Ла Скала Домінік Меєр під час пресконференції, яка передувала відкриттю сезону, намагався пояснити вибір опери. Мовляв, "Борис Годунов" – демонстрація того, якою ціною російському царю далася абсолютна влада. А ще він додав, що на зміну опери у театру буцімто просто не знайшлося часу.

Він переконував, що ця опера – не пропаганда Путіна. За словами Меєра, "Борис Годунов" – "великий шедевр в історії мистецтва". І саме тому, наголосив він, необхідно відрізняти реальну політичну ситуацію та саму Росію.

І всі ці заяви мали б певний здоровий глузд. Точніше так, вони його дійсно мають у межах самої Європи. Але ми більш ніж переконані, що самі росіяни у своїй країні на "Бориса Годунова" не ходять. Та й з творчістю Мусоргського, підозрюємо, знайомі далеко не всі. А якщо і знайомі, то лише для того, щоб вкотре похизуватися "вєлікай русскай культурай".