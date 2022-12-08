Так, в миланском театре Ла Скала состоялась премьера сезона. Ее открыла российская опера "Борис Годунов". Пришли, чтобы посмотреть произведение "великой культуры", президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен, премьер-министр Италии Джорджия Мэлони, а также президент страны Серджо Матарелла.

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Не остановили даже украинские протестующие

Заметим, что их у театра встретили около 30 украинцев. Все они выразили протест против того, чтобы русскую культуру освещали на фоне войны, развязанной Россией против Украины. Ведь все мы прекрасно понимаем, что одна из целей этой войны – отрицать уникальность нашей культуры, да и существование нации как таковой.

Отделяют русскую культуру от Путина

Реакция фон дер Ляен была достаточно неоднозначна. Она одновременно похвалила украинцев и назвала их "фантастическими, храбрыми и мужественными людьми". С другой стороны, президент Еврокомиссии отметила, что нельзя ставить знак равенства между Путиным и российской культурой.

Мы не должны позволить Путину уничтожить все это,

– подчеркнула она.

Под этими словами фон дер Ляен имела в виду писателей, а также композиторов из России. Того же Модеста Мусоргского, который и является автором "Бориса Годунова".

Подобную позицию озвучила и премьер-министр Италии. Джорджия Мэлони отметила, что в стране не имеют ничего против российского народа, истории и культуры.

У нас есть что-то против тех, кто сделал политический выбор вторгнуться в суверенную страну,

– добавила она.

Генеральный директор Ла Скала Доминик Мейер во время пресс-конференции, предшествовавшей открытию сезона, пытался объяснить выбор оперы. Мол, "Борис Годунов" – демонстрация того, какой ценой российскому царю далась абсолютная власть. А еще он добавил, что на смену оперы у театра вроде бы просто не нашлось времени.

Он убеждал, что эта опера – не пропаганда Путина. По словам Мейера, "Борис Годунов" – "большой шедевр в истории искусства". И именно поэтому, подчеркнул он, необходимо отличать реальную политическую ситуацию и Россию.

И все эти заявления имели бы определенный здравый смысл. Точнее да, они его действительно имеют в пределах самой Европы. Но мы более чем убеждены, что сами россияне в своей стране на "Бориса Годунова" не ходят. Да и с творчеством Мусоргского, подозреваем, знакомы далеко не все. А если и знакомы, то лишь для того, чтобы еще раз похвастаться "великой русской культурой".