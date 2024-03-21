Україна – в центрі уваги: які теми будуть обговорювати на саміті лідерів країн ЄС в Брюсселі

Лідери Європейського Союзу збираються на дводенний саміт у Брюсселі упродовж 21-22 березня. Там планують обговорити низку критично важливих для України питань. Серед них – і використання доходів з російських активів.

Як розповіла журналістка 24 Каналу з Брюсселя Софія Назаренко, одна з головних тем сьогоднішнього саміту ЄС – зміцнення Європейської оборонної промисловості. Дещо раніше голова Європейської ради Шарль Мішель закликав перевести економіку Євросоюзу на "військові рейки".

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Чого очікувати від саміту ЄС

Україна буде в центрі уваги саміту. Очікують, що там будуть обговорювати можливу передачу доходів від заморожених російських активів для України. Відомо, що зараз в ЄС перебуває близько 210 мільярдів євро заблокованих доходів країни-агресорки.

Попри це, не варто очікувати, що рішення ухвалять вже на цьому саміті. Єврокомісія лише вчора представила офіційну пропозицію щодо цього питання. Послам держав-членів ЄС потрібно більше часу, аби повністю її проаналізувати та проговорити.

Деякі джерела зазначали, що є проблеми з політичним консенсусом щодо цього рішення. Найімовірніше, проти виступатиме угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан. Але поки від нього не лунало жодних заяв щодо цієї теми.

Чи буде прогрес щодо вступу України в ЄС

За словами журналістки, на саміті також обговорюватимуть тему розширення Євросоюзу. Минулого року Єврорада дала "зелене світло" на відкриття переговорів про вступ України. Але, на жаль, офіційні перемовини ще не розпочалися.

Переговори можуть початися тільки після проведення міжурядової конференції. Її дата наразі невідома. Це затягування пов'язують із виборами до Європейського парламенту, які відбудуться вже цього червня. Глава МЗС Литви вже закликав європейських лідерів сьогодні визначити дату, коли саме почнуться офіційні перемовини про вступ з Україною,

– зазначила Назаренко.

Крім того, європейські лідери обговорюватимуть продовження безмитної торгівлі з Україною. Також вони торкнуться теми запровадження санкції проти російської сільськогосподарської продукції.

Під час обіду лідери країн ЄС зустрінуться з генсеком ООН Антоніу Гутеррешем, де будуть обговорювати Чорноморську зернову ініціативу. А згодом перед лідерами виступатиме в онлайн-форматі президент України Володимир Зеленський.

Допомога від ЄС: коротко