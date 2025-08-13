Напередодні заяв про зустріч Дональда Трампа і Володимира Путіна мав завершитись термін, який президент США дав кремлівському диктатору щодо припинення вогню на території України. Трамп мав ввести жорсткі санкції проти Росії та її партнерів, проте цього не відбулось.

Директор із медіа Українського конгресу Америки Андрій Добрянський розповів 24 Каналу, що Кремль уміло маніпулює американським президентом, якщо він після гучних заяв відмовився від своїх слів. Путін майстерно уник ультиматуму Трампа.

Чому Трамп прагне зберегти зв'язки із Росією?

Андрій Добрянський зауважив, що Україна неодноразово показувала Дональду Трампу, що готова співпрацювати зі Сполученими Штатами Америки. Мовиться і про прагнення завершити війну, і про бажання мати економічні чи військові зв'язки.

Чомусь Трамп намагається підтримувати зв'язок не лише зі злочинцем Путіним, але й із його країною, у якої немає ніякого майбутнього. Україна ж має надзвичайне майбутнє,

– підкреслив він.

Натомість економіка Росії у занепаді. Неважливо, чи розвиватиметься нафтогазовий бізнес там, чи американці почнуть вкладати гроші – так чи інакше на відновлення країни-агресорки потрібно надзвичайно багато часу.

Важливо! Росія знову висунула неприйнятні умови миру, серед яких – вихід України з Донбасу, відмова від вступу до НАТО та федералізація. Голова аналітично-адвокаційної агенції "Центр спільних дій" Олег Рибачук зазначив, що такі вимоги лише шкодять позиціям Путіна та ставлять Трампа у складне становище, адже поступки Кремлю він не зможе представити як перемогу.

Директор із медіа Українського конгресу Америки наголосив, що співпраця із Росією не допомогла б Сполученими Штатами Америки стати сильнішою, а от з Україною – так.