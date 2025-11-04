Путін мусить міняти стратегію: брюссельський аналітик пояснив, як нові санкції вдарять по Росії

Путін досі вірить у перемогу, тому не йде на переговори, що викликає роздратування навіть у Трампа. Єдина стратегія Заходу – посилювати санкції та ще більше допомагати Україні.

Роланд Фройденштайн, співзасновник аналітичного центру Brussels Freedom Hub, розповів 24 Каналу, що поєднання санкцій ЄС і США проти російського енергосектору є важливим кроком, але навряд чи одразу змусить Путіна змінити стратегію щодо України.

Коли санкції змусить Путіна переглянути плани на війну?

"Я не вважаю, що ці заходи заженуть Путіна в кут і він змінить свою стратегію щодо України. Я скоріше прихильник теорії про соломинку, яка зламала спину верблюду", – пояснив Фройденштайн.

Проблема в тому, що Путін досі щиро вірить у свою перемогу. Саме тому він не відступив ані на міліметр від своїх максималістських вимог, висунутих ще на початку повномасштабного вторгнення.

Його непохитність дійшла до того рівня, що навіть Трамп лютує. Але єдина стратегія Заходу, яку я бачу, це продовжувати посилювати санкції. І допомагати Україні. Через рік – два Путін може усвідомити, що перемога неможлива, і буде змушений кардинально переглянути свою стратегію,

– підкреслив співзасновник аналітичного центру Brussels Freedom Hub.

Що відомо про санкції проти Росії?