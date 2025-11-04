Путин должен менять стратегию: брюссельский аналитик объяснил, как новые санкции ударят по России

Путин до сих пор верит в победу, поэтому не идет на переговоры, что вызывает раздражение даже у Трампа. Единственная стратегия Запада – усиливать санкции и еще больше помогать Украине.

Роланд Фройденштайн, соучредитель аналитического центра Brussels Freedom Hub, рассказал 24 Каналу, что сочетание санкций ЕС и США против российского энергосектора является важным шагом, но вряд ли сразу заставит Путина изменить стратегию в отношении Украины.

Когда санкции заставит Путина пересмотреть планы на войну?

"Я не считаю, что эти меры загонят Путина в угол и он изменит свою стратегию в отношении Украины. Я скорее сторонник теории о соломинке, которая сломала спину верблюду", – объяснил Фройденштайн.

Проблема в том, что Путин до сих пор искренне верит в свою победу. Именно поэтому он не отступил ни на миллиметр от своих максималистских требований, выдвинутых еще в начале полномасштабного вторжения.

Его непреклонность дошла до того уровня, что даже Трамп приходит в ярость. Но единственная стратегия Запада, которую я вижу, это продолжать усиливать санкции. И помогать Украине. Через год – два Путин может осознать, что победа невозможна, и будет вынужден кардинально пересмотреть свою стратегию,

– подчеркнул соучредитель аналитического центра Brussels Freedom Hub.

Что известно о санкциях против России?