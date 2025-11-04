Роланд Фройденштайн, соучредитель аналитического центра Brussels Freedom Hub, рассказал 24 Каналу, что сочетание санкций ЕС и США против российского энергосектора является важным шагом, но вряд ли сразу заставит Путина изменить стратегию в отношении Украины.
Когда санкции заставит Путина пересмотреть планы на войну?
"Я не считаю, что эти меры загонят Путина в угол и он изменит свою стратегию в отношении Украины. Я скорее сторонник теории о соломинке, которая сломала спину верблюду", – объяснил Фройденштайн.
Проблема в том, что Путин до сих пор искренне верит в свою победу. Именно поэтому он не отступил ни на миллиметр от своих максималистских требований, выдвинутых еще в начале полномасштабного вторжения.
Его непреклонность дошла до того уровня, что даже Трамп приходит в ярость. Но единственная стратегия Запада, которую я вижу, это продолжать усиливать санкции. И помогать Украине. Через год – два Путин может осознать, что победа невозможна, и будет вынужден кардинально пересмотреть свою стратегию,
– подчеркнул соучредитель аналитического центра Brussels Freedom Hub.
Что известно о санкциях против России?
ЕС согласовал поэтапный запрет на импорт российского газа, что может привести к перемещению российского газа в "теневой сегмент". Европа планирует заменить его американским СПГ, газом из Катара и азербайджанским экспортом, хотя это создает политические и логистические сложности.
Китайские нефтеперерабатывающие заводы, среди которых Sinopec и PetroChina, прекращают закупки российской нефти из-за новых антироссийских санкций. Под ограничения попало около 400 тысяч баррелей нефти в сутки, что составляет примерно 45% российского экспорта в Китай.
США ввели санкции против российских нефтяных компаний "Роснефть" и "Лукойл". Меры предусматривают блокирование имущества и долей этих компаний в США и распространяются на 31 их дочернюю компанию.