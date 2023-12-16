Є перевірений спосіб: як зробити санкції проти Росії дійсно ефективними

ЄС погодив 12-й пакет санкцій проти Росії. Однак, аби обмеження для країни-агресорки були дійсно ефективними, має бути комбінована робота.

Про це 24 Каналу заявив політолог Ігор Рейтерович, зауваживши, що це постійні санкції, які закриватимуть лазівки для Росії та робота з третіми країнами. Він наголосив, що рано чи пізно це може призвести до того, що країна-агресорка відчуватиме ще більший вплив санкцій на свою економіку.

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Країни Заходу колись запроваджували санкції проти СРСР. Після ухвалення кожного нового пакету обмежень одразу має починатися робота над наступним, щоби закривати лазівки, які можуть залишатися в санкційній політиці.

Це перманентний процес, який не повинен зупинятися. Рано чи пізно він буде доведений до такого рівня, коли Росія просто ці санкції не зможе обходити,

– наголосив політолог.

"Порятунок" за гроші

Росія нині "рятується" за допомогою третіх країн. Тих, які, з одного боку, не долучаються до санкцій, але з іншого боку – не відверто на боці країни-агресорки. Однак на цьому вони непогано заробляють.

З такими країнами треба працювати окремо. Наприклад, у Казахстані уже були певні переговори. Країна значно скоротила "паралельний імпорт" товарів до Росії. Так Казахстан офіційно припинив торгівлю тими чи іншими товарами.

Це зробили після візиту західних урядовців. Рейтерович припускає, що вони, ймовірно, сказали про те, що знають, як країна допомагає росіянам обходити санкції. Тому, мовляв, думка про Казахстан формуватиметься на основі цього.

Також на це могло вплинути й те, що деякі західні компанії зрозуміли, що багато росіян користувалися Казахстаном як хабом. Тому підприємства почали блокувати товари для цієї країни.

"Поставили в умови, що або ви припиняєте робити те, що ви робите, або ми в принципі будемо блокувати й ваші можливості з нами співпрацювати", – сказав політолог.

Санкції працюють

Санкції Заходу проти Росії є достатньо відчутними. Що б там не розповідав Владімір Путін, ситуація в країні-агресорі залишається достатньо поганою. І навряд чи вона сильно покращиться.

Однак для основної військової продукції росіяни поки що знаходять компоненти. Усе інше – в Росії відкинуто щонайменше на 20 – 30 років назад. У країні виживають виключно за свої ресурси. Росіяни так довго протриматися не зможуть.

Треба просто не розтягувати у часі ці пакети, а відразу ухвалювати їх, закривати оперативно ці лазівки. Та жорсткіше ставитися до тих, хто намагається за певну винагороду допомогти Росії ці санкції обходити,

– додав Ігор Рейтерович.

Наприклад, у Великій Британії понад сотня підприємств та підприємців заплатили величезні штрафи. Усе через те, що вони здогадувалися, що допомагають Росії обходити обмеження. Тому їм дали альтернативу в'язниці. Вони визнали провину, закрили контакти та заплатити гроші.

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