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Митна служба Фінляндії повідомила, що продовжує розслідування діяльності двох компаній, які звинувачуються в незаконному експорті близько 3500 безпілотників і контрольованих санкціями компонентів для протидії БПЛА. Обидві компанії належать одній особі, яка зараз перебуває під вартою. Одна з фірм займалася закупівлею обладнання, а інша контролювала його вивезення з країни.

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Влада Фінляндії заявила, що загальна вартість обладнання, відправленого в Росію за весь період повномасштабної війни, становить 3 мільйони євро .

. Сюди входять мікроконтролери і напівпровідникові компоненти для пристроїв протидії БПЛА на суму близько 600 000 євро .

. Розрахунок за даними фінської митниці показує, що середня ціна кожного безпілотника, експортованого до Росії, становила близько 575 доларів. Це свідчить про те, що більшість з них були переважно споживчими БПЛА, які потім перепрофілювалися для використання у військових цілях в Україні.

Чиновники, які співпрацювали з правоохоронними органами ЄС в цій операції, кажуть, що вантажі позначалися як такі, що призначені для інших країн, але насправді доставлялись у Росію. Ханну Сінкконен, директорка з питань правозастосування митної служби Фінляндії, заявила, що шість осіб зараз перебувають під арештом.

"Наше попереднє розслідування вказує на те, що діяльністю керували в Росії. Сценарій базувався на розгалуженій мережі міжнародних компаній, через які фінансувалася діяльність", – каже Сінкконен, додаючи, що під час розслідування правоохоронці Фінляндії співпрацювали з органами влади Нідерландів, Великої Британії та США, а також з Європолом.