Optimus Gen 2

Лише два роки тому Ілон Маск заявив, що Tesla збирається зайнятися людиноподібними роботами, як незабаром з'явився перший функціональний прототип. Мало хто поставився тоді до нього всерйоз, крім фанатів компанії, адже перший Optimus ледь ходив і вмів лише махати рукою.

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У березні Tesla показала відео, на якому два роботи збирали третього. Це вже був певний результат: після складання всі три андроїди пройшлися кімнатою і показали власну фотографію. Ілон Маск тоді назвав темпи розробки Optimus – робота для допомоги в домашніх справах — помірно швидкими.

Ще через 10 місяців компанія представила друге покоління з новим корпусом і здібностями:

Шийний відділ робота набув двох ступенів свободи руху.

З'явилися нові кінцівки.

Форма ступні стала більш подібною до людської, з пальцями на шарнірах і датчиками зусилля й моменту.

У рук стало 11 ступенів свободи, приводи працюють швидше, а тактильні датчики на всіх пальцях забезпечують більш точне і витончене маніпулювання предметами.

Він виглядає набагато більш обтічним і людиноподібним, рухається набагато плавніше, краще балансує. Судячи з відео, до вмінь андроїда додалися дещо незграбні й повільні, але все ж танці.

Нове біле тіло робить "Оптимуса-2" схожим на Model S. Колишня модель була мала металеве покриття й була на 10% важчою.

Демонстрація Optimus Gen 2: відео

Як пише New Atlas, порівняння з роботом Atlas від Boston Dynamics за акробатикою та іншими руховими функціями Optimus 2 не витримує, але такого завдання йому й не ставлять: він призначений для роботи на виробництвах. Тож навіть якщо він залишиться незграбним, але навчиться виконувати потрібну роботу, його мета буде досягнута.

Роботи Optimus уже працюють в автосалонах Tesla з середини року, рекламуючи електромобілі. Це рішення компанії спрямоване на збільшення привабливості та відвідуваності автосалонів, адже роботи-гуманоїди на виставках і презентаціях викликали багато зацікавленості у людей.