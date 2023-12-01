ЄС готує проєкт, але є нюанс: у чому складність передачі заморожених активів Росії Україні

Європейська Комісія збирається 12 грудня опублікувати фінальний проєкт плану, як використовуватиме російські активи на користь України. Серед іншого цей план передбачає податок на прибутки від заморожених російських активів.

За останніми даними в ЄС є понад 200 мільярдів євро заморожених російських активів, які можна спрямувати для України. Водночас економіст та виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин розповів 24 Каналу, які перешкоди стоять на шляху впровадження такого рішення.

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Що пропонує Єврокомісія

Аби детальніше розібратися у цьому питанні, насамперед варто зрозуміти різницю між російськими активами, які захищені дипломатичним статусом, та активи російських олігархів, які потрапили під санкції. Це не тотожні поняття.

На ті банки і депозитарії, які тримають у себе російські активи, зокрема Центробанк, нараховують певні відсотки. За них сплачують податки. Єврокомісія хоче урухомити саме податки, тобто те, що росіянам не належить,

– пояснив Олег Пендзин.

Так, пропозиції Європейської комісії стосуються тієї частини, яка не є суверенною частиною Росії.

Щобільше, у Європейському центрального банку категорично проти передачі Україна будь-яких суверенних активів Росії. Таку думку висловлювала і директорка банку Крістін Лагард, і віцепрем'єр Луїс де Гіндос, обґрунтовуючи таку позицію ризиками для євро.

"Достатньо багато не дуже демократичних режимів тримають в євро свої національні грошові запаси. ЄС дуже сильно боїться, якщо буде прецедент передачі суверенних російських активів Україні, то це вдарить по іміджу євро як по резервній валюті для недемократичних режимів. Вони боятимуться, що теж зроблять з ними і почнуть тікати в інші резерви – золото, долари тощо", – зазначив Пендзин.

До слова, у США теж не порушують питання передачі суверенних російських активів. Там розглядають передання активів російських олігархів на користь України.

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Чи Україна таки отримає заморожені активи Росії

Є декілька механізмів, визначених міжнародним правом, конфіскації суверенних активів:

за одноголосним рішенням Ради безпеки ООН;

за рішенням суду, який візьме на себе відповідну юрисдикцію, наприклад, Гаазький трибунал;

відповідності до угоди про капітуляцію: якщо росіяни погодяться віддати частину своїх активів для погашення наслідків тих звірств і знищень, що вони зробили в Україні.

Економіст проаналізував кожен із цих варіантів, і перспектива для України залишається дещо туманною.

Успішного голосування в Радбезі ООН не буде – там сидять китайці, постійним членом є Росія. Уявімо, який масив досліджень потрібно зробити по злочинах російських злочинів росіян в Україні для вироку суду. І лише після того, як буде винесено вирок Гаазьким трибуналом, частиною цього вироку може буде економічний блок, пов'язаний з відшкодуванням. На це можуть піти десятиліття,

– наголосив Пендзин.

А про перемовини щодо капітуляції Росії у війні, на жаль, поки що не мовиться. Тож з цієї причини європейці зараз порушують питання урухомлення саме податків, які нараховуються на доходи від російських активів. Тобто фактично це єдиноможливий механізм, який може спрацювати зараз.

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