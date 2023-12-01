ЕС готовит проект, но есть нюанс: в чем сложность передачи замороженных активов России Украине

Европейская Комиссия намерена 12 декабря опубликовать финальный проект плана, касаемо использования российских активов в пользу Украины. Среди прочего этот план предусматривает налог на прибыль от замороженных российских активов.

По последним данным в ЕС более 200 миллиардов евро замороженных российских активов, которые можно направить для Украины В то же время экономист и исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин рассказал 24 Каналу, какие препятствия стоят на пути внедрения такого решения

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Что предлагает Еврокомиссия

Чтобы подробнее разобраться в этом вопросе, прежде всего, следует понять разницу между российскими активами, защищенными дипломатическим статусом, и активы российских олигархов, попавших под санкции. Это не тождественные понятия.

На банки и депозитарии, которые держат у себя российские активы, в частности Центробанк, начисляют определенные проценты. За них платят налоги. Еврокомиссия хочет подвигать именно налоги, то есть то, что россиянам не принадлежит,

– объяснил Олег Пендзин.

Да, предложения Европейской комиссии касаются той части, которая не является суверенной частью России.

Более того, в Европейском центральном банке категорически против передачи Украины любых суверенных активов России. Такое мнение высказывала и директор банка Кристин Лагард, и вице-премьер Луис де Гиндос, обосновывая такую позицию рисками для евро.

"Достаточно многие не очень демократические режимы держат в евро свои национальные денежные запасы. ЕС очень сильно боится, если будет прецедент передачи суверенных российских активов Украине, то это ударит по имиджу евро как по резервной валюте для недемократических режимов Они будут бояться, что тоже сделают с ними и начнут убегать в другие резервы – золото, доллары и т.д.", – отметил Пендзин.

К слову, в США тоже не поднимают вопрос передачи суверенных российских активов. Там рассматривают передачу активов российских олигархов в пользу Украины.

Олег Пендзин о механизмах и сложности передачи активов России: смотрите видео

Получит ли Украина таки замороженные активы России

Есть несколько механизмов, определенных международным правом, конфискации суверенных активов:

по единогласному решению Совета Безопасности ООН;

по решению суда, который возьмет на себя соответствующую юрисдикцию, например Гаагский трибунал;

в соответствии с соглашением о капитуляции: если россияне согласятся отдать часть своих активов для погашения последствий зверств и уничтожений, которые они сделали в Украине.

Экономист проанализировал каждый из этих вариантов, и перспектива для Украины остается туманной.

Успешного голосования в Совбезе ООН не будет – там сидят китайцы, постоянным членом России. Представим, какой массив исследований нужно совершить по преступлениям российских преступлений россиян в Украине для приговора суда. И только после того, как будет вынесен приговор Гаагским трибуналом, частью этого приговора может являться экономический блок, связанный с возмещением. На это могут уйти десятилетия,

– подчеркнул Пендзин.

А о переговорах по капитуляции России в войне, к сожалению, пока не говорится. Поэтому по этой причине европейцы сейчас поднимают вопрос о движении именно налогов, которые начисляются на доходы от российских активов. То есть фактически это единственно возможный механизм, который может сработать сейчас.

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