Перспектива в этом вопросе все же есть. Политолог Тарас Семенюк рассказал 24 Каналу, что есть два способа, как можно перераспределить замороженные активы России для восстановления Украины.

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Какие виды замороженных российских активов

За рубежом более 3 миллиардов замороженных российских активов. Есть некоторые процедуры для передачи замороженных активов в пользу другой страны.

На Западе никогда не изменяют ценности об уважении к частной собственности. Чтобы предотвратить частную собственность (какой замороженные активы – 24 Канал), должно быть решение суда. А чтобы суд принял такое решение, должны быть соответствующие доказательства,

– отметил Тарас Семенюк.

Российские активы разделяют на две части: суверенные активы России как государства и частные активы. В известной степени проще работать с частными активами, если они арестованы по решению суда. Дело с государственными суверенными активами намного сложнее.

"Не все страны в Европейском Союзе готовы работать настолько против России, чтобы распродавать их активы. Поэтому Европа и США потребовали определенного времени, чтобы найти процедуру и правила, по которым эти активы могут быть перераспределены для Украины", – пояснил политолог.

Обратите внимание! В октябре 2023 года Эстония приняла поправку в закон о международных санкциях. Да, подсанкционные российские активы можно не просто замораживать, но и конфисковывать.

Глава МИД Эстонии Макгус Тсахкна пояснил, что активы россиян будут заморожены до тех пор, пока не будут возмещены абсолютно все убытки, которые Россия нанесла Украине. Размер замороженных активов россиян в Эстонии составляет около 38 миллионов евро.

Тарас Семенюк о сложности передачи российских активов Украине: смотрите видео

Почему замороженные активы до сих пор не передали Украине

На сегодня есть два способа, как передать Украине замороженные средства россиян.

продажа активов и передача средств Украине;

передача самих активов (заводы, предприятия, самолеты) Украине.

Во втором случае, компании передаются в управление. То есть они продолжают работать по-прежнему, но прибыль от этих активов не идет в Россию или конкретные олигархи, а на помощь Украине.

То, что это происходит долго, объясняется разницей между варварами и цивилизованными людьми. Есть определенные правила и процедуры, и цивилизованные люди соблюдают эти правила. Не виноват – пока суд не вынесет такой приговор,

– подчеркнул Семенюк.

Сила закона – приоритет для цивилизованных стран. Поэтому необходимо уважать и понять, почему определенные процедуры могут происходить не так быстро, как нам бы этого хотелось.

Передача замороженных активов России для Украины: последние новости