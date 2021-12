Санкції проти Тупицького – початок реальної і жорсткої судової реформи

Щодо запровадження США санкцій проти колишнього голови Конституційного суду Олександра Тупицького, то хотів би відзначити деякі цікаві моменти.

В опублікованому тексті він сам позначений як "колишній голова Конституційного Суду" (the former Chairman of the Constitutional Court of Ukraine). Таким чином, відсторонення Тупицького у Штатах визнане як легітимне.

Розлого Держдеп США ввів санкції проти Тупицького

Привіт "групі підтримки" Тупицького

Звісно, санкційний лист США – це не судовий вирок, і це не обов'язковий документ для українських органів влади, але мені дуже цікаво подивитися на групу підтримки Тупицького з числа поважних політиків та громадських діячів, котрі розказували нам про неправовий характер його відсторонення з займаної посади.

Вони, звісно, збережуть свою позицію, будуть її повторювати і надалі у незмінному вигляді, і жоден Держдеп на них не вплине? Вони ж суто за правду виступали?

Але щось мені підказує, що таких буде не багато, і миттєво довкола призначенця Януковича утвориться "мертва зона", і ніхто про нього публічно не згадуватиме. Навіщо кому потрібні проблеми?



Фактично, єдиний шлях, який зараз залишається для Тупицького – відмова від спроб опору, і оскільки він - звичайний корупціонер, а не "борець за правду", то він, швидше за все, так і зробить.

Питання в іншому. Що це було і навіщо?

Судова реформа нарешті почалася

Думаю, ми спостерігаємо початок реальної і жорсткої судової реформи. Адже зараз усім стає зрозуміло, що після стількох років імітацій у нас банально немає часу. Ні в кого немає часу.

Будь-які реформаторські зусилля не мають сенсу, поки в системі міцно сидять люди масштабу Тупицького, які постійно турбуються про інтереси своєї корумпованої корпорації.

Їх можна довго і нудно "виколупувати" з системи, а вони до неї будуть повертатися, озброєні черговими судовими рішеннями від таких самих "великих діячів судівської системи".

Але санкції можуть бути певним аргументом і для таких людей. Зокрема, міжнародні санкції. Яке задоволення у вкрадених мільйонах, якщо їх не можна витратити на щось путнє за межами України?

Буде дуже цікаво подивитися за тим як буде ворушитися український суддівський мурашник тепер. Звісно, це жодним чином не перемога. Але це уже щось реальне, щось дуже цікаве та вагоме.

