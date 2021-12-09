Санкції проти ексголови Конституційного Суду Олександра Тупицького ввели за підозрою в причетності до корупційних схем. Також у причетності до хабарництва підозрюють і його дружину Ольгу.
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У Держдепі США ввели санкції проти іноземців. До переліку потрапив ексголова Конституційного Суду України Олександр Тупицький та його дружина Ольга.
Джерело:Держдеп США
Санкції проти ексголови Конституційного Суду Олександра Тупицького ввели за підозрою в причетності до корупційних схем. Також у причетності до хабарництва підозрюють і його дружину Ольгу.
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