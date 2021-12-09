Санкции против экс-главы Конституционного суда Александра Тупицкого ввели по подозрению в причастности к коррупционным схемам. Также в причастности к взяточничеству подозревают и его жену Ольгу.

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Тупицькие в списке коррупционеров

В Госдепе США создали перечень из 9 иностранцев-коррупционеров. Среди них и судья Александр Тупицкий. В пояснении к списку говорится о том, что экс-глава Конституционного суда получил взятку в особо крупном размере во время своего пребывания в должности.

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