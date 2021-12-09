Про це висловився Андрій Єрмак, голова Офісу Президента. Він наголосив, що у такий спосіб Вашинтон передав Україні чіткий сигнал.

Важливо Байден провів телефонну розмову з Зеленським

Показовий сигнал від США

У Зеленського підкреслили, що американський президент позитивно відреагував на реформу судової влади в Україні. Єрмак зауважив, що раніше США ввели обмеження проти людини, яка чи не найбільше блокувала впровадження цих змін. До того ж, робила це на найвищому рівні – Конституційного Суду. Очевидно, що мовиться про Олександра Тупицького.

Я думаю, що це дуже чіткий і дуже показовий сигнал, який ми сьогодні отримали,

– переконаний глава ОП.

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