"Чорна" п'ятниця від РНБО: які контрабандисти насправді мали потрапити під санкції

Однієї "чорної" п'ятниці в одному "чорному" кабінеті зібралось "чорне" засідання РНБО. На ньому ввели санкції проти 10 відомих "чорних" контрабандистів.

Оскільки покарати "всіх" причетних – це зазвичай означає нікого, тож цих осіб вирішили перерахувати поіменно.

До теми РНБО ввела нові санкції проти контрабандистів

Проти кого застосували санкції

Іван Бокало (зареєстрований у Львові).

Валерій Пересоляк (село Минай Закарпатської області).

Юрій Кушнір (село Старий Вовчинець Чернівецької області).

Олександр Єрімічук (Чернівці).

Орест Фірманюк (Виноградів Закарпатської області).

Вадим Альперін (Одеса).

Олександр Чудаков (Одеса).

Віктор Шерман (Одеса).

Олександр Кравченко (Одеса).

Володимир Дідух (Львів).

Такі вони головні контрабандисти на думку президента та РНБО. Хоча більшість з них ще й досі стверджує, що не розуміє, за що йому від влади прилетіло.

Фірманюк, наприклад, запевнив, що їхня компанія на ринку є приблизно 6 років під 2 брендами. Водночас Міхеіл Саакашвілі зауважив, що вони у такий спосіб мають 2 руки бізнесу: прозору та не прозору. За другу і покарали.



Орест Фірманюк / Фото "УНН"

Тут варто зупинитись і пояснити про що мовиться. Хто може це зробити краще за голову митниці? Правильно! Ексголова митниці.

"Майже всі перераховані у цьому переліку особистості – це частина представників так званих "карго-операторів", посередники на ринку контрабанди сірих, чорних ввезень товарів", – сказав ексголова Державної митної служби Максим Нефьодов.

Якщо ви великий гравець – вам це не потрібно. Якщо маленький гравець – для вас це не вигідно. Тоді по "7 кілометру", по "Барабашово" бігають люди з записниками, які збирають замовлення,

– додав він.

Схеми контрабандистів

Формують його. Міксують із товаром, купленим офіційно. Усім цим добром заповнюють контейнер і везуть на митницю в Україну. Там удають, що перевіряють, а тоді товар йде по складах.

Товар, замовлений офіційно, так і продають – з документами та печатками. Водночас той, що замовили маленькі підприємці з ринків – отримують за готівку, без жодних накладних та звітності.

Тепер же ці потоки помітили. Точніше, як ви розумієте, помітили їх давно – ще за тих часів, як Саакашвілі був губернатором Одеси. Утім дотягнулись до них лише зараз.

Однак чи дійсно ці контрабандисти були настільки масштабними та небезпечними, щоб за їх покарання взялося ціле РНБО – не впевнена.

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Чи дійсно контрабандисти такі небезпечні

Принаймні 5 з 10 цих осіб займалися контрабандою "місцевого розливу". Я зараз про Кушніра, Єрімічука, Чудакова, Шермана та Кравченка.

Ці не чесні на руку підприємці займалися тим, що у невеликих масштабах доставляли шкарпетки, труси та верхній одяг з Туреччини в Одесу. Невеликих – означає 200 – 300 фур на місяць.

Загальний обсяг фур, які проходять через львівську митницю на добу – 800. В Одесу прибуває приблизно 500 контейнерів на добу.

Тобто назвати їх головними корупціонерами точно не можна. Та й прибрати їх з ринку можна було набагато простіше: ретельний контроль митниками і податковою руху НДС після розмитнення.

Втім, як відомо, "умний в гору не пойдет, умний гору обойдет", тому робочу схему залишили, а тих, хто нею користувався – прибрали. Однак це не означає, що завтра на це місце не прийде хтось інший.

Про Ореста я вам вже розказала. Однак кого у списку аж ніяк не очікували побачити, так це Володимира Дідуха. Як кажуть журналісти-розслідувачі, він має відношення до чого завгодно, тільки не до контрабанди на митниці.

Водночас його зятя дійсно було за що "взяти", але його у списку немає.

Кого у списку не вистачає

Загалом ви зрозуміли, але оскільки це лише перший список – далі буде, як сказав президент. Тож давайте ми з вами накидаємо своїх пропозицій, кого у тому переліку дуже сильно не вистачає.

І розпочнемо просто з Офісу Президента. З того, хто цей список із головних корупціонерів складав (принаймні, так кажуть) – бізнесмена Іллі Павлюка.

• Ілля Павлюк

Він є ймовірним "тіньовим куратором" групи із приблизно 30 депутатів від "Слуги народу". Вони кнопочки не тицьнуть, якщо пан Ілля їх про це не попросить.

До речі, знаємо про ці прохання не лише ми, а й Офіс генпрокурора. Однак не лише бізнесом та ручними депутатами прославився Павлюк.

Чисто гіпотетично Іллю Павлюка називають "королем західної контрабанди". Його довгий час ніхто не помічав, аж поки восени 2011 року Павлюка не викрали.

За повернення Іллі Миколайовича живим і здоровим бандити попросили кругленьку суму – 2 мільйони доларів.

Зрозуміло, що нахабні вимагачі знали про фінансові можливості пана Павлюка – вони не помилилися. Ці гроші сім'я Павлюка без вагань і затримок зібрала і передала бандитам. Тоді навіть легітимний здивувався, з якою швидкістю Ілля Павлюк знайшов кешом 2 мільйони "зелених".

До цього треба додати, що в ті часи Ілля Павлюк був помічником і довіреною особою народного депутата України, комуніста, головного митника країни і першого заступника голови Верховної ради Ігоря Калетника.

Ні на що не натякаю. Ні, натякаю. Пане президенте, придивіться до тих, хто там поруч з вами.

• Денис Аминев

Наступний претендент на потрапляння в список – експрацівник Одеської митниці Денис Аминев. Це той самий випадок, коли професією все сказано.

Денис міг з легкістю зіграти одну з головних ролей у серіалі про контрабанду від Netflix або Paramount Pictures. Головне, що кінокомпаніям навіть сценарій не треба було б вигадувати, достатньо просто взяти одну з схем, організованих на українській митниці.

Про Дениса Аминева ми почули у 2018 році, коли в Одесі нахабно викрали 37 контейнерів з товаром. От просто були-були, а потім раз – і розчинилися у повітрі.

Утім не поміченою ця справа просто не могла залишитись. Про неї говорили одесити, писали ЗМІ, розслідувала прокуратура.

Тоді ж правоохоронці з'ясували, що викрали контейнери самі у себе Аминев і керівник митного посту. Після цього контрабандиста посадили на кілька місяців під арешт, а потім справу "зам'яли". Аминева відпустили.

Ви скажете, що "було і було", де 2018 рік, а де 2021 рік. Я вам скажу, що не так і далеко. Якщо попередні 3 роки Аминев простоював, то кілька місяців після перебування в керівництві митниці він знову розправив плечі і вже провіз через митницю 11 контейнерів за старою схемою.

• Геннадій Романенко

Наступний антигерой – Геннадій Романенко. Не знати про нього президент теж не може, бо наприкінці 2020 року до Геннадія Романенка, який раніше був радником голови Державної фіскальної служби, прийшли з Державного бюро розслідувань. Все через організації контрабандних схем, які призвели до мільярдних втрат для державного бюджету.

• Вадим Слюсарев

Не вистачає у переліку і Вадима Слюсарева. Він не лише курував вибори у Харкові, нещодавно ввійшов в політраду "Слуги народу", а й, як поговорюють в довгих коридорах на Банковій, саме він курує контрабанду табаку.

• Олександр Акс

"Найважливіше, що сюди не потрапив Олександр Акс – людина, через яку зараз йде великий потік – через поштові посилки. Насправді це не поштовий оператор, а звичайна компанія "рога й копита". Він при Порошенкові добре працював, а потім прийшов Зеленський – Акс відразу припинив роботу. Потім знову відновив і розкрив крила", – розповів Саакашвілі.

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Поламати ці крила тепер не кожному Баканову під силу. Виглядає так, що Україна перетворилась на хаб світовий з постачання нелегальних сигарет в Європу. Чи будуть нас після цього поважати наші європейські колеги, чи можемо ми взагалі розраховувати на нормальну розмову з ними – питання риторичне.