РНБО переглянула санкції щодо Вконтакті та інших російських ресурсів
РНБО під час засідання у четвер, 15 квітня, переглянула питання реалізації санкційної політики щодо російських ресурсів. Зокрема, соціальної мережі ВКонтакте.
Джерело:РНБО
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль ознайомив присутніх зі станом виконання пункту 7 рішення Ради "Про застосування, скасування і внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів".
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Кабінету Міністрів України доручили підготувати та подати президентові законопроєкт про внесення змін до законодавчих актів. Мета – удосконалити процедуру застосування, реалізації та моніторингу персональних спеціальних економічних та інших санкцій.
Що було раніше
Володимир Зеленський у травні 2020 року заборонив користуватися російськими соціальними мережами та іншими ресурсами. Мовилося про такі ресурси:
- ВКонтакте;
- Одноклассники;
- Яндекс;
- Mail.ru;
- Доктор Веб;
- Касперский;
- 1С;
- Парус.
Засідання РНБО 15 квітня: головне
- Засідання РНБО відбулося під головуванням Володимира Зеленського. Політики розглянули 7 питань. Таємним пріоритетом стало питання війни на Донбасі. Деталей обговорення не розкривають. Водночас Зеленський запевнив, що ситуація контрольована, а армія – готова.
- Окрім того, РНБО ввела нові санкції проти "другої групи" контрабандистів – 12 фізичних та юридичних осіб.
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