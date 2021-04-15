РНБО під час засідання у четвер, 15 квітня, переглянула питання реалізації санкційної політики щодо російських ресурсів. Зокрема, соціальної мережі ВКонтакте.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль ознайомив присутніх зі станом виконання пункту 7 рішення Ради "Про застосування, скасування і внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів".

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Кабінету Міністрів України доручили підготувати та подати президентові законопроєкт про внесення змін до законодавчих актів. Мета – удосконалити процедуру застосування, реалізації та моніторингу персональних спеціальних економічних та інших санкцій.

Що було раніше

Володимир Зеленський у травні 2020 року заборонив користуватися російськими соціальними мережами та іншими ресурсами. Мовилося про такі ресурси:

ВКонтакте;

Одноклассники;

Яндекс;

Mail.ru;

Доктор Веб;

Касперский;

1С;

Парус.

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