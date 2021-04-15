СНБО во время заседания в четверг, 15 апреля, пересмотрел вопрос реализации санкционной политики в отношении российских ресурсов. В частности, социальной сети ВКонтакте.

Премьер-министр Денис Шмыгаль ознакомил присутствующих с состоянием выполнения пункта 7 решения Совета "О применении, отмене и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры".

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Кабинету Министров Украины поручили подготовить и подать президенту законопроект О внесении изменений в законодательные акты. Цель – усовершенствовать процедуру применения, реализации и мониторинга персональных специальных экономических и других санкций.

Что было раньше

Владимир Зеленский в мае 2020 года запретил пользоваться российскими социальными сетями и другими ресурсами. Говорилось о таких ресурсах:

ВКонтакте;

Одноклассники;

Яндекс;

Mail.ru;

Доктор Веб;

Касперский;

1С;

Парус.

Заседание СНБО 15 апреля: главное