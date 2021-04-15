СНБО пересмотрел санкции в отношении Вконтакте и других российских ресурсов
СНБО во время заседания в четверг, 15 апреля, пересмотрел вопрос реализации санкционной политики в отношении российских ресурсов. В частности, социальной сети ВКонтакте.
Источник:СНБО
Премьер-министр Денис Шмыгаль ознакомил присутствующих с состоянием выполнения пункта 7 решения Совета "О применении, отмене и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры".
Заметьте Работа для СНБО и ОП: Зеленский инициировал законопроект о статусе олигарха
Кабинету Министров Украины поручили подготовить и подать президенту законопроект О внесении изменений в законодательные акты. Цель – усовершенствовать процедуру применения, реализации и мониторинга персональных специальных экономических и других санкций.
Что было раньше
Владимир Зеленский в мае 2020 года запретил пользоваться российскими социальными сетями и другими ресурсами. Говорилось о таких ресурсах:
- ВКонтакте;
- Одноклассники;
- Яндекс;
- Mail.ru;
- Доктор Веб;
- Касперский;
- 1С;
- Парус.
Заседание СНБО 15 апреля: главное
- Заседание СНБО состоялось под председательством Владимира Зеленского. Политики рассмотрели 7 вопросов. Тайным приоритетом стал вопрос войны на Донбассе. Деталей обсуждения не раскрывают. В то же время Зеленский заверил, что ситуация контролируемая, а армия – готова.
- Кроме того, СНБО ввел новые санкции против "второй группы" контрабандистов – 12 физических и юридических лиц.
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