Імпортозаміщення не працює: санкції проти Росії зірвали державну угоду про виготовлення БпЛА

Ще на початку повномасштабної війни Росії проти України країни Європи почали вводити проти агресорки санкції, яких стає все більше. Росія намагається вдавати, що це не працює, однак насправді це не так.

За допомогою хакерів групи "Кібер Спротив" вдалося отримати унікальні документи. У них зібрана інформація, яка підтверджує, що європейські санкції зривають державний контракт ворожого міноборони про постачання комплексу БПЛА "Гранат-4".

Дивіться також Впав майже на кладовище: в Ставропольському краї Росії жорстко приземлився Мі-2

Термін договору спливає

Угоду про постачання дронів уклали в червні 2023 року з ТОВ "НВО Іжевські безпілотні системи". Термін виконання контракту спливає 15 грудня 2023 року. Умови договору не можуть бути виконані через неможливість постачання комплектуючих із країн ЄС.

Що таке "Гранат-4"? Це безпілотний комплекс зі злітною масою до 30 кг розробки компанії АТ "Аерокон". Комплекс призначений для моніторингу поверхні землі, різних об'єктів, магістралей, живої сили, техніки, в наближеному до реального масштабі часу та радіомоніторингу мереж стільникового зв'язку.

У вересні 2023 року видання The Insider із посиланням на телеграм-канал громадського руху "Удмуртія проти корупції" писало, що в Іжевську закрили вже третій торгівельний центр та відібрали у підприємців торгівельні точки, щоб облаштувати там виробництво військових дронів для армії Росії.

Водночас офіційно у ТЦ "Новий дім" розмістилося науково – виробниче об'єднання "Іжевські безпілотні системи", дочірня структура концерну "Калашников". У вересні 2023 року компанія почала набір потрібних спеціалістів. Трохи раніше, у серпні, вони розповідали про розробку БпЛА "Гранат-4".

Росія створює видимість

Новини про те, що Росія намагається налагодити безперебійне виготовлення безпілотних літальних апаратів на державному рівні не залишились без уваги українських аналітиків. Безумовно, країна-агресорка докладає чималих зусиль, щоб забезпечити це та завдяки пропагандистському апарату створює видимість того, що європейські санкції не працюють, "імпортозаміщення" успішно обходить санкційний тиск.

На ТОВ "НВО Іжевські безпілотні системи" накладено санкції Великої Британії, США, Канади, Швейцарії, Австралії, Японії, Нової Зеландії та України.

Непублічна інформація показує, що санкції працюють

Звісно, відповідно до публічної інформації, санкції не працюють, оскільки підприємство продовжує свою діяльність, але документація, якої немає у вільному доступі, свідчить про інше.

До аналітиків спільноти InformNapalm потрапив документ, який добре ілюструє те, як насправді працюють європейські санкції.

Це відповідь від 16 жовтня 2023 від спілки "Торгово-промислова палата Удмуртської Республік" на заяву ТОВ "НВО Іжевські безпілотні системи". У документі мовиться про неможливість виконати державний контракт із міноборони Росії на виготовлення й постачання комплексу з безпілотними літальними апаратами "Гранат-4".

Далі в офіційному листі наводиться цілий перелік санкційних обмежень, через які компанія не може закупити комплектуючі в країнах Європейського союзу і виконати контракт. Відповідна інформація може бути підставою для змін умов контракту або його розірвання.

Росія все ще шукає шляхи обходу санкція

Попри намагання Росії показати, що "імпортозаміщення" віддується успішно, а санкції ніяк не впливають на військово-промисловий комплекс країни-агресорки, ці дані свідчать про протилежне. Насправді обмеження від ЄС суттєво сповільнюють роботу та ефективно перешкоджають швидкому збільшенню постачання зброї та передових технологій для російської армії.

Однак Росія постійно шукає нові шляхи обходу санкцій. Через це необхідно постійного контролювати та запроваджувати нові ефективні обмеження з боку США, ЄС та інших країн.

Санкції дають Україні та ЄС час для нарощування власних сил і засобів для протистояння російській агресії. Водночас санкції не заміняють постачання зброї, яка необхідна українській армії. В Україні після майже двох років повномасштабної війни заводи й торгові центри досі не переведені на військові рейки для організації масового виробництва безпілотників.

У Росії через санкції почалися серйозні проблеми з авіацією