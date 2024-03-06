Німкеня, яка мріяла стати українкою: ким була Савіта Ваґнер, яка загинула на війні
Джерело:Deutsche Welle
Військова медикиня Діана Савіта Ваґнер із позивним "Snake" з літа 2022 року воювала на боці України у добровольчому підрозділі. В кінці січня 2024 року вона загинула на фронті на сході України.
Діана Савіта Ваґнер приїхала з Німеччини та стала доброволицею Міжнародного легіону, бойовою медикинею батальйону "Карпатська Січ" імені Олега Куцина.
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Як Савіта Ваґнер вирішила піти на війну
Дівчина ніколи не планувала бути військовою, проте все змінилося після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. В березні 2022 року Савіта Ваґнер власною автівкою вирушила до України та стала волонтеркою – вона перевозила дефіцитне медичне знаряддя із західного кордону до Києва.
Згодом замінованими дорогами вона возила знімальну групу у щойно звільнені села Київщини та Чернігівщини. За розповідями самої дівчини, побачене викликало у неї агресію. Саме тоді вона вирішила робити більше, ніж лише волонтерити.
Життя в окопах
Савіта Ваґнер не мала ані військового досвіду, ані знань української. Проте під час важких боїв українська армія гостро потребувала медиків. Після двох місяців військового вишколу, у червні 2022 року, німкеня вирушила на північно-східний фронт. Перш ніж стати бойовою медикинею, Савіта Ваґнер декілька тижнів тримала оборону в окопах.
Ми цілодобово були на передовій. Ти сидиш в лісі - посеред нічого. У вас немає приладів нічного бачення або ж лише один на п'ять чи вісім людей. Десь щось бахкає, і ти стріляєш у бік росіян - ведеш вогонь на пригнічення,
– розповідала вона.
Її також дивувало, що більшість іноземних добровольців в Україні – із США, а не з країн ЄС. Вона була переконана, що якщо Україна програє цю війну, то Путін не зупиниться, і вся Європа "матиме величезну проблему".
Загибель та поховання в Києві
Савіта Ваґнер загинула наприкінці січня під час обстрілу на східному фронті, в ході евакуації поранених колумбійських солдатів. Як розповідають її побратими, за час перебування на передовій вона врятувала десятки життів.
У лютому Савіту Ваґнер із військовими почестями поховали в Києві – на Алеї Слави Лук'янівського цвинтаря.
Інтернаціональний легіон на війні з Росією
- В Інтернаціональному легіоні служать тисячі іноземців з різних країн світу. Згідно з відкритими даними, в легіоні нарзі служить близько 20 тисяч людей.
- За розповідями командира 1-го піхотного батальйону Інтернаціонального легіону оборони України, іноземці прибувають постійно і йдеться про людей різних національностей та конфесій. Зокрема є навіть легіонери зі Шрі-Ланки та країн Африки.
- Легіонери можуть розірвати контракт у будь-який момент. За словами командира батальйону, є чимало випадків, коли іноземці відслужили рік – півтора, й потім звертаються до командирів, аби розірвати контракт.
- Українці в Інтернаціональному легіоні складають командну ланку, тобто це офіцери та сержантський склад. Держава відзначає легіонерів: дехто вже отримав орден "За мужність".