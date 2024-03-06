Німкеня, яка мріяла стати українкою: ким була Савіта Ваґнер, яка загинула на війні

Військова медикиня Діана Савіта Ваґнер із позивним "Snake" з літа 2022 року воювала на боці України у добровольчому підрозділі. В кінці січня 2024 року вона загинула на фронті на сході України.

Діана Савіта Ваґнер приїхала з Німеччини та стала доброволицею Міжнародного легіону, бойовою медикинею батальйону "Карпатська Січ" імені Олега Куцина.

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Як Савіта Ваґнер вирішила піти на війну

Дівчина ніколи не планувала бути військовою, проте все змінилося після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. В березні 2022 року Савіта Ваґнер власною автівкою вирушила до України та стала волонтеркою – вона перевозила дефіцитне медичне знаряддя із західного кордону до Києва.

Згодом замінованими дорогами вона возила знімальну групу у щойно звільнені села Київщини та Чернігівщини. За розповідями самої дівчини, побачене викликало у неї агресію. Саме тоді вона вирішила робити більше, ніж лише волонтерити.

Життя в окопах

Савіта Ваґнер не мала ані військового досвіду, ані знань української. Проте під час важких боїв українська армія гостро потребувала медиків. Після двох місяців військового вишколу, у червні 2022 року, німкеня вирушила на північно-східний фронт. Перш ніж стати бойовою медикинею, Савіта Ваґнер декілька тижнів тримала оборону в окопах.

Ми цілодобово були на передовій. Ти сидиш в лісі - посеред нічого. У вас немає приладів нічного бачення або ж лише один на п'ять чи вісім людей. Десь щось бахкає, і ти стріляєш у бік росіян - ведеш вогонь на пригнічення,

– розповідала вона.

Її також дивувало, що більшість іноземних добровольців в Україні – із США, а не з країн ЄС. Вона була переконана, що якщо Україна програє цю війну, то Путін не зупиниться, і вся Європа "матиме величезну проблему".

Загибель та поховання в Києві

Савіта Ваґнер загинула наприкінці січня під час обстрілу на східному фронті, в ході евакуації поранених колумбійських солдатів. Як розповідають її побратими, за час перебування на передовій вона врятувала десятки життів.

У лютому Савіту Ваґнер із військовими почестями поховали в Києві – на Алеї Слави Лук'янівського цвинтаря.

Інтернаціональний легіон на війні з Росією