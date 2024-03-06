Немка, которая мечтала стать украинкой: кем была Савита Вагнер, которая погибла на войне

Военный медик Диана Савита Вагнер с позывным "Snake" с лета 2022 года воевала на стороне Украины в добровольческом подразделении. В конце января 2024 года она погибла на фронте на востоке Украины.

Диана Савита Вагнер приехала из Германии и стала добровольцем Международного легиона, боевым медиком батальона "Карпатская Сечь" имени Олега Куцина.

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Как Савита Вагнер решила пойти на войну

Девушка никогда не планировала быть военной, однако все изменилось после полномасштабного вторжения России в Украину. В марте 2022 года Савита Вагнер на собственной машине отправилась в Украину и стала волонтером – она перевозила дефицитное медицинское снаряжение с западной границы в Киев.

Впоследствии заминированными дорогами она возила съемочную группу в только что освобожденные села Киевской и Черниговской областей. По рассказам самой девушки, увиденное вызвало у нее агрессию. Именно тогда она решила делать больше, чем только волонтерить.

Жизнь в окопах

Савита Вагнер не имела ни военного опыта, ни знаний украинского. Однако во время тяжелых боев украинская армия остро нуждалась в медиках. После двух месяцев военной подготовки, в июне 2022 года, немка отправилась на северо-восточный фронт. Прежде чем стать боевым медиком, Савита Вагнер несколько недель держала оборону в окопах.

Мы круглосуточно были на передовой. Ты сидишь в лесу - посреди ничего. У вас нет приборов ночного видения или же только один на пять или восемь человек. Где-то что-то бахкает, и ты стреляешь в сторону россиян - ведешь огонь на подавление,

– рассказывала она.

Ее также удивляло, что большинство иностранных добровольцев в Украине – из США, а не из стран ЕС. Она была убеждена, что если Украина проиграет эту войну, то Путин не остановится, и вся Европа "будет иметь огромную проблему".

Гибель и захоронение в Киеве

Савита Вагнер погибла в конце января во время обстрела на восточном фронте, в ходе эвакуации раненых колумбийских солдат. Как рассказывают ее сослуживцы, за время пребывания на передовой она спасла десятки жизней.

В феврале Савиту Вагнер с воинскими почестями похоронили в Киеве – на Аллее Славы Лукьяновского кладбища.

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