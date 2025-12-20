Вдруге за тиждень: СБУ уразила російські літаки Су-27 на аеродромі Бельбек

Далекобійні дрони Центру спецоперацій "Альфа" СБУ уразили два літаки Су-27 на російському військовому аеродромі Бельбек, що розташований у тимчасово окупованому Криму.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Службу безпеки України.

Дивіться також Це був останній політ, – інтерв'ю авіаексперта про фіаско Росії з літаками й атаку на Москву

Які літаки знищили дрони СБУ?

Російські Су-27 перебували на аеродромі Бельбек. Один з них готувався до бойового вильоту. Окупанти вивели судно на рульову доріжку просто в поле зору українських дронів. Як наслідок, цей ворожий літак було одразу знищено.

Крім того, на базі перебувало ще одне судно. Дрони спецпризначенців дісталися й до нього. У СБУ зазначили, що обидва літаки в сумі коштували Росії близько 70 мільйонів доларів.

Під удар потрапила також диспетчерська вежа на аеродромі. Таке ураження ускладнює організацію та контроль польотів ворожих літаків.

Коли востаннє дрони атакували аеродроми в Криму?