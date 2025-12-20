Вдруге за тиждень: СБУ уразила російські літаки Су-27 на аеродромі Бельбек
- Далекобійні дрони СБУ уразили літаки Су-27 на аеродромі Бельбек в окупованому Криму.
- Знищені літаки коштували Росії мільйонів доларів.
Далекобійні дрони Центру спецоперацій "Альфа" СБУ уразили два літаки Су-27 на російському військовому аеродромі Бельбек, що розташований у тимчасово окупованому Криму.
Про це пише 24 Канал з посиланням на Службу безпеки України.
Які літаки знищили дрони СБУ?
Російські Су-27 перебували на аеродромі Бельбек. Один з них готувався до бойового вильоту. Окупанти вивели судно на рульову доріжку просто в поле зору українських дронів. Як наслідок, цей ворожий літак було одразу знищено.
Крім того, на базі перебувало ще одне судно. Дрони спецпризначенців дісталися й до нього. У СБУ зазначили, що обидва літаки в сумі коштували Росії близько 70 мільйонів доларів.
Під удар потрапила також диспетчерська вежа на аеродромі. Таке ураження ускладнює організацію та контроль польотів ворожих літаків.
Коли востаннє дрони атакували аеродроми в Криму?
За останні кілька днів вже вдруге російські аеродроми переживають атаку дронами. У Бельбеку востаннє гучно було 17 грудня, коли безпілотники уразили техніку окупантів на сотні мільйонів доларів.
Серед того, що було знищено: дві РЛС "Нєбо-СВУ", РЛС 92Н6 від ЗРК С-400 "Тріумф", ЗРК "Панцир-С2" та літак МіГ-31 із повним боєкомплектом.
У СБУ зазначили, що подібні атаки відчутно зменшують військовий потенціал росіян у Криму. Бійці обіцяють, що ця робота триватиме.